Урожай сои может снизиться более чем на 11%

Посевные площади относительно прошлого года снизились, но урожайность выросла А. Грабарчук — создано нейросетью

Согласно оценке аналитической компании «ПроЗерно», урожай сои в России в этом году может составить 8,02 млн т, что на 11,2% меньше, чем в рекордном 2025-м. Посевные площади под культурой сократились на 12,6%, в то время как урожайность выросла до 19,2 ц/га. Согласно последнему прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США, урожай сои в России оценивается в 8 млн т — в августе оценка была сохранена на уровня июля. В прошлом сельхозгоду собрали 9 млн т, в сезоне-2024/25 — 7,05 млн т.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорит, что прошлогодний рекордный урожай сои в России негативно отразился на ценах на нее, что привело к сокращению посевных площадей. Также, допускает он, сельхозпроизводители могли несколько упростить технологии. «Именно поэтому урожай действительно будет порядка 8 млн т, но этого вполне достаточно для загрузки существующих мощностей», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору».



Прошлый год был пиковым для масложировой отрасли: валовый сбор сои в России достиг абсолютного максимума в 9,03 млн т (плюс 28% к уровню 2024-го), говорит аналитик OleoScope Лилия Аширова. Этот рывок обеспечен одновременным расширением посевных площадей до исторического рекорда (4,77 млн га) и восстановлением средней урожайности до 20,1 ц/га после провального 2024 года (16,7 ц/га).



В этом году, продолжает Аширова, произошло сокращение как посевных площадей (минус 12,5%, или 599 тыс. га), с 4,7 млн га, так и общего сбора (минус 14%). В итоге в 2026 году OleoScope ожидает урожай сои на уровне 7,76 млн т. При этом средняя урожайность остается высокой — 19,5 ц/га, что лишь немногим ниже пикового значения 2025 года.



Ранее Росстат уточнил площадь сева масличных в сторону повышения — с 22,1 млн га до 22,45 млн га против 21,1 млн га в прошлом году. В том числе подсолнечник занял 12,16 млн га (ранее его площадь Росстат оценивал в почти 12 млн га, в прошлом году он был посеян на 11 млн га), рапс — почти 3,9 млн га (3,8 млн га и 3 млн га соответственно), соя — 4,17 млн га (4,1 млн га и 4,8 млн га), масличный лен — 1,89 млн га (1,86 млн га и почти 2 млн га).



В июле гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорил, что урожай масличных в этом году может достичь рекордных 35,7 млн т. В том числе сбор подсолнечника может составить 19,95 млн т против 17,2 млн т в прошлом году (оценка ИКАР), рапса — 6 млн т (5,33 млн т), сои — 8 млн т (9 млн т), писал «Интерфакс».



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