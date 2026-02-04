Аналитики не ожидают существенного изменения цен на масличные в феврале

Соя за год стала дешевле почти на 10 тысяч рублей за тонну Pixabay

В феврале подсолнечник может немного подорожать, цена на рапс и сою — незначительно снизиться, прогнозирует аналитический центр компании Ruseed. По его данным, сейчас средняя цена производителей на подсолнечник составляет 34 тыс. руб./т без НДС (EXW) и может прибавить около 0,5-1 тыс. руб./т, тогда как годом ранее она превышала 37,6 тыс. руб./т.



«Исторически февральские цены на подсолнечник чаще всего показывают небольшое повышение к январю. С учетом текущих рыночных условий в январе-феврале 2026 года более вероятна боковая динамика или умеренный рост в пределах сезонных колебаний, без выраженных ценовых скачков», — говорится в обзоре Ruseed. Аналитики также отмечают, что в феврале экспортная пошлина на подсолнечное масло увеличилась до 9495 руб./т против 9298,6 руб./т в январе, что снижает волатильность и сдерживает рост цен на семечку. Дополнительным фактором являются высокие запасы масличных в сельхозорганизациях, в том числе подсолнечника: на конец 2025 года его запасы были на 15,5% выше, чем годом ранее.



Рапс сейчас стоит около 32 тыс. руб./т, хотя год назад его цена достигала 38,8 тыс. руб./т. В феврале ожидается стабильная ценовая ситуация: цены, скорее всего, будут держаться на текущем уровне или немного снижаться (примерно на 0,5 тыс. руб./т), без резких колебаний, считают аналитики. Хотя исторически февральские цены на рапс незначительно растут относительно января — как правило, в пределах плюс 1-5%, в этом году на фоне рекордного урожая, значительных запасов и высокого предложения удорожания в феврале не ожидается, отмечают они.



В феврале прошлого года соя стоила около 35,9 тыс. руб./т, сейчас — 26,8 тыс. руб./т, сравнивает Ruseed. Аналитики ожидают, что в целом в этом месяце цена останется на прежнем уровне, однако допускают небольшое снижение (на 0,2 тыс. руб./т). Экспорт сои ограничен пошлиной и крепким рублем, что снижает маржинальность внешних поставок и удерживает большие объемы на внутреннем рынке. При этом урожай агрокультуры в 2025 году увеличился на 27%, до рекордных 9 млн т, отмечают аналитики.



