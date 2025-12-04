Цены на масличные в декабре могут немного вырасти

Многие хозяйства хранят урожай до весны, рассчитывая на возможный дефицит сырья и более выгодные цены Pixabay

По прогнозу аналитического центра компании Ruseed, в декабре средняя цена производителей на подсолнечник может увеличиться до 35-35,5 тыс. руб./т (без НДС, EXW) с текущих 34,64 тыс. руб./т. В декабре прошлого года цена была на уровне почти 38,3 тыс. руб./т, в сентябре этого — 39,1 тыс. руб./т. Средняя урожайность подсолнечника составляет 15,5 ц/га — на 7% меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, значительное расширение посевных площадей обеспечивает отсутствие дефицита: на конец ноября было собрано 16,7 млн т маслосемян.



«В 2025 году рост цен на подсолнечник был обусловлен сокращением производства из-за неблагоприятных погодных условий и устойчивым спросом со стороны переработчиков, — отмечают аналитики. — С декабря действует повышенная экспортная пошлина на подсолнечное масло (8214,5 руб./т против 6813,6 руб./т в ноябре), что снижает волатильность и сдерживает дальнейший рост цен на семечку». Дополнительным фактором остается сдерживание продаж со стороны производителей: многие хозяйства хранят урожай до весны, рассчитывая на возможный дефицит сырья и более выгодные цены, говорится в обзоре Ruseed.



Ситуация на рынке сои формируется под давлением экспортной пошлины и рекордного урожая. Средняя урожайность достигла 20,8 ц/га (плюс 21%), намолочено 9,1 млн т — на 26% больше, чем в прошлом году. «Экспорт ограничен как пошлиной, так и сильным рублем, что снижает маржинальность внешних поставок и оставляет значительные объемы на внутреннем рынке», — обращают внимание аналитики.



Обычно цены на сою в декабре находятся на уровне ноября или меняются в диапазоне от минус 2% до плюс 4%. Средняя цена реализации в ноябре составила около 31,5 тыс. руб./т, что на 5% ниже, чем в октябре (33,3 тыс. руб./т, без НДС). Прогноз аналитиков Ruseed на декабрь — 31,5-31,6 тыс. руб. т. В декабре прошлого года соя стоила почти 36,9 тыс. руб./т.



Урожай рапса также стал рекордным — 6,1 млн т (плюс 22% относительно 2024 года), средний сбор с гектара вырос на 16%, до 21,3 ц. Экспорт рапса ограничен вывозной пошлиной (30%, но не менее 165 евро/т), что удерживает значительные объемы внутри страны и ограничивает цены. В ноябре средняя цена реализации составила около 34 тыс. руб./т, что на 2% ниже октябрьского уровня (34,6 тыс. руб./т, без НДС). Исторически декабрьские цены на рапс незначительно растут относительно ноября — как правило, в пределах плюс 1-5% из-за сезонного спада предложения после завершения уборки. По прогнозу Ruseed, в декабре этого года цена будет в диапазоне 34-34,5 тыс. руб./т против примерно 35,4 тыс. руб. т в декабре 2024-го.



Дальнейшее движение цен на масличные будет определяться несколькими ключевыми факторами. Во-первых, динамикой курса рубля: его ослабление в начале 2026 года может простимулировать внешние продажи и поддержать внутренний рынок, считают аналитики Ruseed. Во-вторых, экспортные возможности России способен поддержать рост мирового спроса, особенно со стороны Китая и Индии. Также будет влиять действие экспортных пошлин и темпы отгрузок со стороны производителей — отложенные продажи могут локально снижать предложение и поддерживать цены.



