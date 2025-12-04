разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Цены на масличные в декабре могут немного вырасти

Однако они ниже, чем год назад на фоне рекордных сборов

| Агроинвестор |

Многие хозяйства хранят урожай до весны, рассчитывая на возможный дефицит сырья и более выгодные цены
Многие хозяйства хранят урожай до весны, рассчитывая на возможный дефицит сырья и более выгодные цены

По прогнозу аналитического центра компании , в декабре средняя цена производителей на подсолнечник может увеличиться до 35-35,5 тыс. руб./т (без НДС, EXW) с текущих 34,64 тыс. руб./т. В декабре прошлого года цена была на уровне почти 38,3 тыс. руб./т, в сентябре этого — 39,1 тыс. руб./т. Средняя урожайность подсолнечника составляет 15,5 ц/га — на 7% меньше, чем в прошлом году. Тем не менее, значительное расширение посевных площадей обеспечивает отсутствие дефицита: на конец ноября было собрано 16,7 млн т маслосемян.

«В 2025 году рост цен на подсолнечник был обусловлен сокращением производства из-за неблагоприятных погодных условий и устойчивым спросом со стороны переработчиков, — отмечают аналитики. — С декабря действует повышенная экспортная пошлина на подсолнечное масло (8214,5 руб./т против 6813,6 руб./т в ноябре), что снижает волатильность и сдерживает дальнейший рост цен на семечку». Дополнительным фактором остается сдерживание продаж со стороны производителей: многие хозяйства хранят урожай до весны, рассчитывая на возможный дефицит сырья и более выгодные цены, говорится в обзоре .

Ситуация на рынке сои формируется под давлением экспортной пошлины и рекордного урожая. Средняя урожайность достигла 20,8 ц/га (плюс 21%), намолочено 9,1 млн т — на 26% больше, чем в прошлом году. «Экспорт ограничен как пошлиной, так и сильным рублем, что снижает маржинальность внешних поставок и оставляет значительные объемы на внутреннем рынке», — обращают внимание аналитики.

Обычно цены на сою в декабре находятся на уровне ноября или меняются в диапазоне от минус 2% до плюс 4%. Средняя цена реализации в ноябре составила около 31,5 тыс. руб./т, что на 5% ниже, чем в октябре (33,3 тыс. руб./т, без НДС). Прогноз аналитиков на декабрь — 31,5-31,6 тыс. руб. т. В декабре прошлого года соя стоила почти 36,9 тыс. руб./т.

Урожай рапса также стал рекордным — 6,1 млн т (плюс 22% относительно 2024 года), средний сбор с гектара вырос на 16%, до 21,3 ц. Экспорт рапса ограничен вывозной пошлиной (30%, но не менее 165 евро/т), что удерживает значительные объемы внутри страны и ограничивает цены. В ноябре средняя цена реализации составила около 34 тыс. руб./т, что на 2% ниже октябрьского уровня (34,6 тыс. руб./т, без НДС). Исторически декабрьские цены на рапс незначительно растут относительно ноября — как правило, в пределах плюс 1-5% из-за сезонного спада предложения после завершения уборки. По прогнозу , в декабре этого года цена будет в диапазоне 34-34,5 тыс. руб./т против примерно 35,4 тыс. руб. т в декабре 2024-го.

Дальнейшее движение цен на масличные будет определяться несколькими ключевыми факторами. Во-первых, динамикой курса рубля: его ослабление в начале 2026 года может простимулировать внешние продажи и поддержать внутренний рынок, считают аналитики . Во-вторых, экспортные возможности России способен поддержать рост мирового спроса, особенно со стороны Китая и Индии. Также будет влиять действие экспортных пошлин и темпы отгрузок со стороны производителей — отложенные продажи могут локально снижать предложение и поддерживать цены.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №11, ноябрь 2025
Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность

«Агроинвестор»

Пошлины не плывут в бюджет. Их сборы меньше плановых, при этом аграрии продолжают терять доходность
Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж

«Агроинвестор»

Сельхозтехника расширяет границы. Помогут ли дополнительные меры поддержки нарастить отгрузки за рубеж