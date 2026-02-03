Экспорт растительного масла сократился на 14%

Вывоз подсолнечного масла уменьшился на 27% Орелмасло

По оценке аналитиков агентства OleoScope, за первые четыре месяца сезона-2025/26 (сентябрь-декабрь 2025 года) Россия поставила на экспорт 2,28 млн т растительных масел — на 14% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В том числе вывоз подсолнечного масла сократился на 27%, до 1,44 млн т, соевого — увеличился на 5% и составил 228 тыс. т, рапсового — вырос на 34% и достиг 605 тыс. т. Основными покупателями подсолнечного масла за этот период были Индия (479 тыс. т), Турция (300 тыс. т) и Беларусь (140 тыс. т). По закупкам российского соевого масла лидируют Индия (122 тыс. т) и Алжир (63 тыс. т). Ключевым импортером рапсового масла с долей свыше 90% стал Китай.



Также за сентябрь-декабрь 2025-го на внешние рынки было отгружено 1,16 млн т шротов — на 9% меньше, чем годом ранее. В том числе экспорт подсолнечного шрота снизился на 28% и составил 621 тыс. т, поставки соевого сократились на 7%, до 195 тыс. т, рапсового — выросли на 62%, до 332 тыс. т. Больше всего подсолнечного шрота закупали Турция (200 тыс. т) и Беларусь (195 тыс. т), соевого — Беларусь (60 тыс. т) и Узбекистан (57 тыс. т), рапсового — Китай (279 тыс. т) и Турция (42 тыс. т).



Вместе с тем, аналитики отметили увеличение поставок на внешние рынки масличных культур — на 36%, до 1,5 млн т. В том числе вывоз маслосемян подсолнечника вырос на 38%, до 115 тыс. т, соевых бобов — на 56%, до 295 тыс. т, рапса — на 30%, до 390 тыс. т. Также было экспорировано 670 тыс. т масличного льна — на 39% больше, чем за сентябрь-декабрь 2024 года. Подсолнечник в основном отгружался в ЕАЭС, соя и лен — в Китай, рапс — в Беларусь.



Масложировой союз оценивает экспорт масложировой продукции по итогам всего 2025 года в 10,8 млн т — на 12% меньше, чем в 2024-м. «В стоимостном выражение экспорта есть прирост на 5,5%, что связанно с постепенным повышением цен в течение года на растительные масла на мировом рынке». — ранее говорили «Агроинвестору» в объединении. Главной проблемой для экспортеров стало серьезное укрепление рубля, что привело отрасль к низкой или даже отрицательной краш-марже у переработчиков подсолнечника. Также барьерами расширения российского производства и экспорта масложировой продукции являются монетарная политика с высокими ставками по кредитам, санкции, усложнение поставок на внешние рынки из-за курса рубля и дорогой логистики, поясняли в Союзе. Тем не менее, по его прогнозам, в этом году отрасль сможет увеличить общие объемы экспорта на 11% к показателям 2025-го. Наибольший рост прогнозируется по соевому (почти в два раза) и рапсовому (+25%) маслам. В стоимостном выражении ожидается прибавка на 9%.



