Сбор основных масличных достиг 31,5 млн тонн

Самый динамичный рост сборов среди масличных продемонстрировала соя Pixabay

По предварительным данным, валовой сбор основных масличных — подсолнечника, сои и рапса — в прошлом году достиг 31,5 млн т — на 10% больше, чем в 2024-м, подсчитал аналитический центр компании Ruseed. В том числе урожай подсолнечника, несмотря на рекордные площади сева (11,1 млн га), увеличился лишь на 0,6%, до 17 млн т из-за снижения среднего сбора с гектара. «Подсолнечник остается крупнейшей культурой, но его вклад в общий прирост минимален: при рекордных площадях производство выросло менее чем на 1%. Его доля в структуре валового сбора основных масличных за год сократилась с 59% до 54%», — сравнили аналитики.



Регионами-лидерами по валовому сбору подсолнечника стали Саратовская область с 2,3 млн т (+11%), Оренбургская область, где урожай был на уровне 2024 года — 1,9 млн т, Алтайский край, нарастивший производство на 17,1%, до 1,5 млн т, Волгоградская область, также собравшая 1,5 млн т (+4,8%) и Воронежская область с 1,2 млн т (+5%). Снижение урожая из-за погодных условий произошло в ключевых южных регионах — Ростовской области и Краснодарском крае, отметили аналитики Ruseed.



Урожай рапса увеличился на 19,6% относительно 2024 года, составив 5,6 млн т. Лидерство по его производству сохраняют сибирские регионы, демонстрирующие максимальные темпы прироста. Так, в Алтайском крае собрали 0,5 млн т, что на 48,8% больше, чем годом ранее, в Красноярском крае — также 0,5 млн т (+28,5%), в Новосибирской и Омской областях — по 0,4 млн т, что выше показателей регионов в 2024 году на 60,7% и 56,7% соответственно. Топ-5 замыкает Кемеровская область, где урожай рапса увеличился на 34,7%, до 0,3 млн т.



Самый динамичный рост сборов среди масличных продемонстрировала соя — на 27%, до 9 млн т. Крупнейшим производителем агрокультуры является Амурская область, нарастившая урожай на 22,7%, до 1,74 млн т. В Курской области сбор увеличился на 5,6% относительно 2024 года, до 0,84 млн т, в Алтайском крае — на 67,1%, до 0,75 млн т, в Тамбовской области — на 39,1%, до 0,71 млн т. Белгородская область собрала 0,64 млн т сои, что на 22,2% больше, чем годом ранее. Лидером по приросту урожая в процентном выражении стал Приморский край, прибавивший 96,8%.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

