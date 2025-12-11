В этом сезоне Россия станет крупнейшим в мире поставщиком подсолнечного масла

Мировое производство подсолнечного масла и торговля им снизятся в этом сезоне flickr.com

Согласно декабрьскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в этом сезоне Россия станет крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на мировом рынке с объемом отгрузок в 4,4 млн т (4,2 млн т годом ранее). На втором месте Украина (4,175 млн т в этом сезоне и 4,711 млн т в прошлом сельхозгоду), на третьем — Аргентина (1,45 млн т и 1,35 млн т соответственно). В целом, отмечают аналитики, мировое производство подсолнечного масла снизится с 49,73 млн т (прогноз ноября) до 47,43 млн т (декабрь) из-за уменьшения урожая подсолнечника в России и Украине. Также они ожидают сокращения мировой торговли подсолнечным маслом и шротом.



При этом прогноз экспорта подсолнечного масла из России в декабре был уменьшен на 300 тыс. т относительно ноябрьской оценки из-за снижения прогноза урожая подсолнечника — он составит 17,5 млн т. Также были скорректированы вниз оценки отгрузки подсолнечного шрота на 100 тыс. т, до 4,54 млн т. Оценка экспорта всех растительных масел также сократилась — с 6,86 млн т до 6,71 млн т. При этом в своем прогнозе за декабрь FAS USDA повысила оценку производства сои в России сразу на 700 тыс. т, до 9 млн т, прогноз экспорта соевого масла остался на отметке в 700 тыс. т., соевого шрота — вырос на 200 тыс. т, до 900 тыс. т.



По прогнозу OleoScope, в этом сезоне экспорт подсолнечного масла составит 4,7 млн т, что позволит России вновь занять первое место среди мировых поставщиков. Об этом «Агроинвестору» сообщила аналитик компании Лилия Варыгина. Она также добавила, что оценка FAS USDA по урожаю подсолнечника в России в 17,5 млн т немного выше предыдущих двух лет. По прогнозу OleoScope, производство «семечки» составит 16,8-16,9 млн т, загрузка мощностей в России новом сезоне достигнет 87%.



Руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин ранее в интервью РБК ТВ Юг говорил, что в сезоне-2025/26 Россия может экспортировать рекордный объем рапсового и соевого масел благодаря хорошему урожаю. «В этом сезоне мы видим рекордный сбор масличных культур. Он достигнут не только за счет подсолнечника, но и за счет сои и рапса», — говорил Ильюшин.



Накануне на XXV ежегодной конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отметил, что валовой сбор масличных будет рекордным — примерно 33 млн т. «При этом в стране состоялось, вероятно, три рекорда: по сое, урожай которой, по нашим оценкам, составил свыше 9 млн т, рапса — около 5,5 млн т, масличного льна — более 1,6 млн т», — уточнил он.



Единственная культура, которая выбивается из общего фона — подсолнечник, урожай которого оказался меньше ожидаемого из-за засухи на Юге. Его валовой сбор в этом году ИКАР пока оценивает в 16,7 млн т. «Это очень близко к не очень высокому урожаю прошлого года, и с учетом того, что у нас низкие переходящие запасы, а в этих 16,7 млн т будет, скорее всего, более низкая масличность, у нас может получиться экспортный потенциал по маслу даже пониже, чем в прошлом году», — отметил Рылько. При этом такая ситуация с подсолнечником не только в России: весь Черноморский регион — Украина, Болгария, Румыния — пострадал из-за серьезной засухи. В результате цены на подсолнечник, в противовес прогнозам, которые делались в августе, не падают, подчеркнул Рылько.



Цены на рапс тоже держатся, на хорошем уровне несмотря на рекордный урожай. Причина — напряженность со всеми растительными маслами на мировом рынке, пояснил Рылько. По сое впервые в истории Европейская территория России вышла на самообеспеченности, и даже собрала ее больше, чем необходимо внутреннему рынку. В связи с этим, цены на агрокультуру вышли на экспортный паритет, тогда как ранее всегда были в ценовом паритете импорта, подчеркнул эксперт. «То есть, цены на сою серьезно упали в связи с необходимостью экспорта соевого шрота», — уточнил он. Экспорт уже начался, и это остановило дальнейшее падение цены на сою и шрот, добавил Рылько.



Масложировой союз оценивает общий экспорт растительных масел за 2025 год на уровне 6,8 млн т, что на 13% ниже прошлого года. В частности, отгрузки соевого масла сократились на 8% — до 700 тыс. т, рапсового — увеличились на 30%, до рекордных 1,5 млн т. Ильюшин также добавил, что цены на отечественное подсолнечное масло выросли на 15-20% за последние 1,5 года и пока держатся на довольно комфортном уровне. По его прогнозу, в ближайшее время котировки будут находиться в этом диапазоне. На сегодняшний момент крупнейшим покупателем российского подсолнечного масла является Индия, которая в прошлом году купила более 2 млн т этого продукта.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

