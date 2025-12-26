разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Пошлина на экспорт подсолнечного масла вырастет на 36,5%

Ставка пошлины на шрот будет нулевой

| Агроинвестор |

В этом сезоне Россия станет крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на мировом рынке
В этом сезоне Россия станет крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на мировом рынке

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в январе 2026 года составит 9298 руб./т, что на 36,5% больше, чем в декабре. Для подсолнечного шрота установил нулевую пошлину — впервые с октября 2022-го. Индикативные цены января составляют $1,2 тыс./т для масла ($1169/т месяц назад) и $195,7/т для шрота ($210,9/т). Согласно мониторингу аналитической компании «», в прошлую пятницу тонна российского подсолнечного масла стоила $1,22 тыс., но в связи с военными действиями в Причерноморском регионе цена немного выросла — до $1,28 тыс./т. 

Согласно декабрьскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (), в этом сезоне Россия станет крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на мировом рынке с объемом отгрузок в 4,4 млн т (4,2 млн т годом ранее). На втором месте Украина (4,175 млн т в этом сезоне и 4,711 млн т в прошлом сельхозгоду), на третьем — Аргентина (1,45 млн т и 1,35 млн т соответственно). При этом прогноз экспорта подсолнечного масла из России в декабре был уменьшен на 300 тыс. т относительно ноябрьской оценки из-за снижения прогноза урожая подсолнечника — он составит 17,5 млн т. Также были скорректированы вниз оценки отгрузки подсолнечного шрота на 100 тыс. т, до 4,54 млн т. Оценка экспорта всех растительных масел также сократилась — с 6,86 млн т до 6,71 млн т. 

По прогнозу , в этом сезоне экспорт подсолнечного масла составит 4,7 млн т, что позволит России вновь занять первое место среди мировых поставщиков. Об этом «» говорила аналитик компании Лилия Варыгина. Производство «семечки» составит 16,8-16,9 млн т, загрузка мощностей в России новом сезоне достигнет 87%.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько ранее на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025» также говорил, что в этом сезоне валовой сбор масличных будет рекордным — примерно 33 млн т. «При этом в стране состоялось, вероятно, три рекорда: по сое, урожай которой, по нашим оценкам, составил свыше 9 млн т, рапса — около 5,5 млн т, масличного льна — более 1,6 млн т», — уточнил он. Единственная культура, которая выбивается из общего фона — подсолнечник, урожай которого оказался меньше ожидаемого из-за засухи на Юге. Его валовой сбор в этом году оценивал в 16,7 млн т.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №12, декабрь 2025

Журнал

«Агроинвестор» №12, декабрь 2025
Инерционно-выжидающие инвестиции. В АПК заявляются новые крупные проекты, но компании рассчитывают на снижение стоимости кредитов

«Агроинвестор»

Инерционно-выжидающие инвестиции. В АПК заявляются новые крупные проекты, но компании рассчитывают на снижение стоимости кредитов
Антихрупкий АПК России. Как монетизировать нестабильность в эпоху тарифных войн

«Агроинвестор»

Антихрупкий АПК России. Как монетизировать нестабильность в эпоху тарифных войн