Пошлина на экспорт подсолнечного масла вырастет на 36,5%

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в январе 2026 года составит 9298 руб./т, что на 36,5% больше, чем в декабре. Для подсолнечного шрота Минсельхоз установил нулевую пошлину — впервые с октября 2022-го. Индикативные цены января составляют $1,2 тыс./т для масла ($1169/т месяц назад) и $195,7/т для шрота ($210,9/т). Согласно мониторингу аналитической компании «ПроЗерно», в прошлую пятницу тонна российского подсолнечного масла стоила $1,22 тыс., но в связи с военными действиями в Причерноморском регионе цена немного выросла — до $1,28 тыс./т.



Согласно декабрьскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы Минсельхоза США (FAS USDA), в этом сезоне Россия станет крупнейшим поставщиком подсолнечного масла на мировом рынке с объемом отгрузок в 4,4 млн т (4,2 млн т годом ранее). На втором месте Украина (4,175 млн т в этом сезоне и 4,711 млн т в прошлом сельхозгоду), на третьем — Аргентина (1,45 млн т и 1,35 млн т соответственно). При этом прогноз экспорта подсолнечного масла из России в декабре был уменьшен на 300 тыс. т относительно ноябрьской оценки из-за снижения прогноза урожая подсолнечника — он составит 17,5 млн т. Также были скорректированы вниз оценки отгрузки подсолнечного шрота на 100 тыс. т, до 4,54 млн т. Оценка экспорта всех растительных масел также сократилась — с 6,86 млн т до 6,71 млн т.



По прогнозу OleoScope, в этом сезоне экспорт подсолнечного масла составит 4,7 млн т, что позволит России вновь занять первое место среди мировых поставщиков. Об этом «Агроинвестору» говорила аналитик компании Лилия Варыгина. Производство «семечки» составит 16,8-16,9 млн т, загрузка мощностей в России новом сезоне достигнет 87%.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько ранее на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2025» также говорил, что в этом сезоне валовой сбор масличных будет рекордным — примерно 33 млн т. «При этом в стране состоялось, вероятно, три рекорда: по сое, урожай которой, по нашим оценкам, составил свыше 9 млн т, рапса — около 5,5 млн т, масличного льна — более 1,6 млн т», — уточнил он. Единственная культура, которая выбивается из общего фона — подсолнечник, урожай которого оказался меньше ожидаемого из-за засухи на Юге. Его валовой сбор в этом году ИКАР оценивал в 16,7 млн т.



