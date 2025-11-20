разделы

Соя существенно подешевела

Это результат рекордного урожая

Из-за резкого увеличения посевов сои экономический результат по этой культуре будет слабый
Цены на сою сильно снизились: если летом они достигали примерно 40 тыс. руб./т, то в начале уборки опустились до 37 тыс. руб./т. На 14 ноября в Центре России цены были на уровне примерно 31-32 тыс. руб./т, в зависимости от протеина, рассказал «» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрий Рылько.

При этом, как ранее и прогнозировал , на Европейской территории России, впервые получен внятный экспортный ценовой паритет по сое. То есть образовался ее относительный излишек, который нужно поставлять на внешние рынки. «Поскольку действует экспортная пошлина на сою в размере 20%, то вывозить ее нужно будет в виде шрота, который уже вывозят. Но для того, чтобы его экспортировать, нужно, чтобы цены на него были условно низкие», — отмечает Рылько.

С одной стороны, полученный в этом году хороший урожай сои показывает, что наши растениеводы могут вести работу на хорошем технологическом уровне, несмотря на крайне ограниченные ресурсы, сказал «» независимый эксперт АПК Александр Корбут. «В то же время, из-за резкого увеличения посевов сои экономический результат по этой культуре будет слабый», — добавляет он. Заместитель гендиректора компании «Аеон Агро» Дмитрий Гарнов называет цены на сою одним из главных разочарований этого года в растениеводческом секторе.

По количеству осадков, выпавших за вегетационный период, этот год уникальный, отмечает гендиректор компании «» Игорь Поляков. В компании рекордная урожайность по всем выращиваемым культурам, по сое она составила 2,8 т/га. Однако большой урожай привел к резкому снижению цен на сою и сокращению рентабельности ее производства. Тем не менее, соя для предприятия в этом сезоне остается одной из трех наиболее рентабельных культур — наряду с картофелем и пивоваренным ячменем, уточняет руководитель.

По данным агентства , на 7 ноября соя была убрана на 86% площади — с 4,7 млн га, собрано 8,6 млн т, что на 1,5 млн т больше, чем годом ранее. Средняя урожайность по стране выросла на 3,8 ц/га, превысив 21 ц/га. Самый значительный прирост в Сибирском федеральном округе — +на 5,5 ц/га.

