«СовЭкон» снова понизил прогноз экспорта пшеницы в этом сезоне

Альтернативная логистика постепенно расширяется, но ее мощности недостаточны flickr.com

Аналитический центр «СовЭкон» снова понизил прогноз экспорта российской пшеницы в сезоне-2026/27, теперь на 4,7 млн т, до 36,7 млн т. Это будет минимальный объем поставок с 2021/22 сельхозгода и на 20% ниже прошлогодних 46 млн т, сравнили аналитики. Прогнозы вывоза ячменя и кукурузы остались без изменений — по 3 млн т. Прогноз общего экспорта зерна снижен с 49,4 млн т до 44,7 млн т.



Ранее в сентябре на фоне проблем с отгрузками зерна из Азово-Черноморского бассейна «СовЭкон» уменьшал прогноз экспорта пшеницы на 3,2 млн т, до 41,4 млн т. Прогноз отгрузок ячменя тогда был уменьшен на 0,2 млн т, до 3 млн т, кукурузы — на 0,6 млн т, также до 3 млн т. Общий объем вывоза зерна прогнозировался на уровне 49,4 млн т против прежней оценки в 53,8 млн т. Тогда аналитики отмечали, что не ожидают нормализации судоходства в Азово-Черноморском бассейне в ближайшие недели, хотя считали, что некоторое восстановление «позднее осенью остается возможным».



Сейчас «СовЭкон» уменьшил прогноз, поскольку больше не ожидает нормализации экспорта через Черное и Азовское моря до 2027 года. «Отгрузки через Черное и Азовское моря остаются значительно ниже обычных уровней. Два из трех крупных зерновых терминалов Новороссийска — НЗТ и КСК, а также порт Туапсе продолжают работать, но с пониженной загрузкой», — говорится в сообщении центра.



Альтернативная логистика постепенно расширяется. Железнодорожные отгрузки в сентябре «СовЭкон» оценивает в 1 млн т, перевалка через порты стран Балтии, как ожидается, вырастет на 60% — до 0,4 млн т с 0,25 млн т в августе. Кроме того, увеличиваются поставки через российские порты на Балтике и Каспии, по Волго-Донскому каналу. Также Россия начала использовать для экспорта зерна некоторые терминалы, которые ранее специализировались на других грузах. «Расширение альтернативных маршрутов позволило нам в течение месяца постепенно повышать оценку сентябрьского экспорта», — отметили аналитики.



Однако альтернативные маршруты могут добавить лишь сотни тысяч тонн экспортных мощностей в месяц, тогда как выпадающие черноморские объемы исчисляются миллионами тонн, обращает внимание «СовЭкон». «Без возобновления судоходства в Черном море инфраструктурные ограничения продолжат сдерживать рост экспорта. При отсутствии политического решения со временем это должно оказать поддержку мировым ценам», — говорится в сообщении центра.



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