Международный совет по зерну понизил прогноз экспорта пшеницы из России

Ранее Минсельхоз США также снизил свой прогноз на сезон, но российские аналитики — повысили за сентябрь Pixabay

Международный совет по зерну (МСЗ) понизил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2026/27 на 3,7 млн т относительно отчета за август, до 41,5 млн т при урожае в 88,4 млн т (в прошлом прогнозе также было 88,4 млн т). Аналитики совета объясняют свою оценку перебоями в отгрузках через Черное море. Экспорт всего зерна из России они ожидают на уровне 48 млн т (в отчете за август — 52,2 млн т) при урожае в 129 млн т (128,7 млн т).



При этом индекс цен МСЗ на зерно вырос за месяц на 6% в связи с укреплением котировок нефти, неблагоприятными погодными условиями и сохраняющимися проблемами с судоходством в Черном море. Ранее «Агроинвестор» также писал, что мировые цены на зерно растут. Впрочем, по мнению экспертов, они пока еще не отражают реальную ситуацию с падением предложения из северных портов Черного моря.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что Минсельхоз США понизил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2026/27 на 3 млн т, до 43 млн т из-за ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Отгрузки по итогам 2025/26 года оцениваются в 48 млн т. По оценкам аналитического центра «Русагротранса», в сентябре вывоз составит 2,2 млн т против 1,75 млн т в прошлом прогнозе и 4,9 млн т годом ранее. Актуальная оценка Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) — чуть более 2 млн т против 1,5-2 млн т согласно предыдущей оценке на сентябрь 2026-го.



Также сообщается, что Мурманский морской торговый порт (ММТП) в составе холдинга «Портовый Альянс» планирует в октябре начать перевалку зерновых грузов. Об этм сказал исполнительный директор ММТП Павел Олейник. Возможна погрузка до 1 млн т в год, уточнил «Агроэксперту» представитель оператора железнодорожных перевозок НТК. «Пока объем не раскрываем, ждем что по году это будут сотни тысяч, возможно миллионы тонн», — сообщил он. Также пока неизвестно, как будет перевозиться зерно — в контейнерах или спецвагонах. Основная доля перевалки на территории порта — более 70% — приходится на удобрения (Мурманский балкерный терминал), железорудный концентрат и уголь. Порт также переваливает щебень.



По словам независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, опыта по перевалке сельскохозяйственных грузов у ММТП, скорее всего, нет, как и портового элеватора. «Соответственно, это прямая перевалка. Кроме того, на Мурманск достаточно загруженная железная дорога. Так что вопросов много», — перечисляет риски Корбут. Впрочем, продолжает он, если ММТП сможет отгружать зерно — это «разгрузит» ряд регионов ПФО, в первую очередь — Башкирию, Татарстан, а также в какой-то мере — СЗФО.



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