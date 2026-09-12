Минсельхоз США понизил прогноз экспорта зерна из России

Корректировка объема экспорта связана с ограничением судоходства в Азово-Черноморском бассейне ztkt.ru

Минсельхоз США понизил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2026/27 на 3 млн т, до 43 млн т из-за ограничений судоходства в Азово-Черноморском бассейне. Отгрузки по итогам 2025/26 года оцениваются в 48 млн т. Прогноз вывоза ближайшего конкурента — ЕС — остался без изменений на уровне 31 млн т (31,7 млн т в прошедшем сезоне).



Прогноз урожая пшеницы в России американские аналитики понизили на 0,5 млн т, до 88 млн т (без учета Крыма и новых регионов). Площади под агрокультурой по-прежнему оцениваются в 25,1 млн т, однако показатель средней урожайности уменьшен с 3,53 т/га до 3,51 т/га. Оценка запасов пшеницы на конец сезона увеличена с 13,59 млн т до почти 16,1 млн т против примерно 12 млн т на конец прошлого сельхозгода.



Урожай фуражного зерна в России американское агроведомство прогнозирует на уровне 39,97 млн т против 41,27 млн т в августовском обзоре. Площадь сева фуражных зерновых в обзоре уменьшена с 11,35 млн га до 11,03 млн га, средняя урожайность — с 3,64 т/га до 3,62 т/га. В том числе площадь под кукурузой сократилась на 0,1 млн га, до 2,4 млн га, ее сбор может составить 16,5 млн т — на 0,7 млн т меньше, чем аналитики ожидали месяцем ранее. Прогноз сбора ячменя остался на уровне 19,5 млн т. Его посевная площадь повышена на 0,1 млн га, до 6,6 млн га, однако средняя урожайность по сравнению с августом снижена с 3 т/га до 2,95 т/га.



Прогноз экспорта фуражного зерна из России уменьшен на 0,2 млн т, до 7,475 млн т. В том числе вывоз ячменя может составить 3,5 млн т (3,6 млн т, согласно прошлой оценке), кукурузы — 3,7 млн т (3,8 млн т).



Аналитический центр «СовЭкон» ранее на этой неделе на фоне проблем с отгрузками зерна из Азово-Черноморского бассейна понизил прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне-2026/27 на 3,2 млн т, до 41,4 млн т. Прогноз отгрузок ячменя уменьшен на 0,2 млн т, до 3 млн т, кукурузы — на 0,6 млн т, до 3 млн т. Общий объем вывоза зерна теперь прогнозируется на уровне 49,4 млн т против 53,8 млн т ранее. В сентябре отгрузки могут составить 2 млн т. «СовЭкон» не ожидает нормализации судоходства в Азово-Черноморском бассейне в ближайшие недели, хотя считает, что некоторое восстановление «позднее осенью остается возможным».



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