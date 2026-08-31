Экспорт пшеницы в сентябре может упасть на 62,5%

Если экспортная инфраструктура не будет подвергаться атакам, то рынок, вероятно, начнет восстанавливаться ztkt.ru

В сентябре Россия может поставить на экспорт 1,8-2,3 млн т пшеницы — это на 52,1-62,5% меньше, чем в 2025-м (4,8 млн т), что станет минимальным значением с 2010 года, следует из предварительных оценок аналитического центра «СовЭкон». В среднем за последние пять лет экспорт в сентябре составлял 4,9 млн т. Гендиректор «СовЭкона» Андрей Сизов обращает внимание, что в прогнозе по экспорту пшеницы на сентябрь сохраняется широкая «вилка»: если новых мощных атак на инфраструктуру не будет, то рынок, вероятно, уже прошел дно и может начать восстанавливаться, пояснил он «Коммерсанту». Позитивная динамика, по мнению эксперта, может прослеживаться за счет развития существующих каналов зарубежных поставок.



Сокращение экспорта началось в июле и продолжилось в августе. Причина — ограничения судоходства в Азово-Донском бассейне и повреждение экспортных терминалов в порту Новороссийска. Согласно оценке «Рексофт Консалтинга», в начале августа зерно в России отгружалось только из восьми портов, в то время как в тот же период годом ранее — из 29. В то же время растут поставки к сухопутным границам, в частности в рамках развития отгрузок через альтернативные порты, сообщил изданию гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Также экспортеры увеличивают поставки в Казахстан и другие страны Центральной Азии, говорит он. ИКАР пока не дает оценку объемов отгрузок в сентябре, но отмечает, что они заметно сократятся относительно прошлого года. Сизов обращает внимание на растущие закупки российского зерна со стороны Азербайджана, поставки также идут по железной дороге.



Ранее независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорил, что в случае, если ситуация с логистикой не нормализуется, экспорт пшеницы в сентябре может составить 2-2,2 млн т. По его мнению, небольшое увеличение отгрузок относительно августа может быть связано с работой над новыми логистическими коридорами: активизируется вывоз через порты Балтийского моря, некоторые объемы зерна могут пойти и через Дальний Восток. Впрочем, вряд ли они будут значительными.



Накануне турецкая газета Ekonomim со ссылкой на источники в турецких Минтрансе и МИДе сообщала, что Анкара активизировала дипломатические контакты с Россией и Украиной по вопросу открытия нового зернового коридора в Черном море. Глава совета директоров Палаты морской торговли Турции Тамер Кыран заявил, что встречался с замминистра транспорта Дурмушем Унюваром и делегацией ведомства. Замминистра рассказал ему «об интенсивных дискуссиях» по зерновой сделке, но точных сроков принятия решений пока нет. При этом сейчас зерно по Черному морю не поставляется ни из России, ни из Украины.



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