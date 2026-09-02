В сезоне-2026/27 производство льняного масла почти удвоится

Правительство продлило экспортную пошлину на лен, сохранив ставку на уровне 10% Pixabay

В сезоне-2026/27 производство льняного масла в России вырастет почти вдвое относительно предыдущего сельхозгода — с 72 тыс. т до 134 тыс. т. Такой прогноз озвучили «Агроинвестору» в Масложировом союзе. Это связано, в первую очередь, с увеличением специализированных мощностей для переработки льна. В прошлом году «Астон» запустил завод по переработке масличного льна мощностью 148,5 тыс. т сырья в год в Ростовской области.



Вторая причина — сохранение экспортной пошлины на масличный лен. Ранее правительство продлило ее действие на два года, ставка осталась на уровне 10%, хотя Союз рассчитывал на ее повышение до 20-30%. Введение пошлины на масличный лен серьезно поддержало его внутреннюю переработку, отмечал в июле исполнительный директор союза Михаил Мальцев.



Урожай льна-кудряша в этом году эксперты ожидают ниже, чем годом ранее. Основная причина — некоторое сокращение площадей под агрокультурой: по данным Росстата, в этом году они составили 1,89 млн га против почти 2 млн га в 2025-м (без учета новых регионов). В августе Масложировой союз прогнозировал снижение урожая масличного льна в этом году на 20% по сравнению с прошлым годом — до 1,6 млн т с 2,1 млн т.



Если уровень защиты внутренней переработки привести в соответствие с мерами, действующими для рапса (30% от таможенной стоимости), то можно рассчитывать на рост производства и экспорта льняного масла в разы в течение нескольких лет. Существующие производственные мощности позволяют работать с гораздо большими объемами сырья и ежегодно перерабатывать не менее 600 тыс. т масличного льна, уточняют в Масложировом союзе.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

