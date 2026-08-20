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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Цены на пшеницу продолжат снижаться

Внутренние цены на зерновые уже упали ниже себестоимости

| Агроинвестор |

Мировые цены на пшеницу начали реагировать на происходящее на севере Черного моря
Мировые цены на пшеницу начали реагировать на происходящее на севере Черного моря

Ценовое «дно» для пшеницы еще не достигнуто: отсутствие достаточных мер поддержки сельхозпроизводителей в условиях ограниченных отгрузок на внешние рынки, а также альтернативных путей экспорта в сопоставимых с Новороссийском и Азово-Донским каналом объемах, гарантирует дальнейший поиск этого «дна», считает гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко. «По факту меры поддержки не приняты», — сказал эксперт «».

Согласно мониторингу компании, ценовой индекс на условиях EXW с НДС на 14 августа для пшеницы 3-го класса составляет 12855 руб./т, 4-го — 11525 руб./т, снижение за неделю — 475 руб. и 380 руб. соответственно. Впрочем, продолжает Петриченко, это крайне оптимистичная оценка, которая фактически не отражает приостановку работы трех из четырех зерновых терминалов порта Новороссийска — НЗТ, и КСК. «Адекватная реакция на эти события отмечается только на этой неделе. Я думаю, что по итогам текущей недели провал будет более сокрушительным», — говорит он, добавляя, что реальные текущие цены на пшеницу минимум на 1 тыс. руб. ниже.

Внутренние цены на все зерновые культуры на этой неделе упали ниже себестоимости и могут дополнительно снизиться, допускают аналитики компании «ПроЗерно».


При этом мировой рынок некоторое время почти не реагировал на эскалацию конфликта на севере Черного моря, и адекватный происходящим событиям отклик был зафиксирован только в конце прошлой — начале этой недели, говорит Петриченко. Так, продолжает он, цены на российскую пшеницу FOB Новороссийск сейчас составляют $210-212/т (котировка условная, поскольку торговли нет). При этом FOB незадействованных в военном конфликте портов Черного моря — румынская Констанца, а также  болгарские Бургас и Варна — составляют $275/т. По мнению Петриченко, при прочих равных экспортная цена на российскую пшеницу продолжит снижаться, а на пшеницу конкурентов из Причерноморья — расти.

Накануне «» писал, что аналитический центр » снизил прогноз экспорта пшеницы из России в августе с учетом текущих ограничений в портах Черного моря. По оценкам компании, экспорт составит 1,8 млн т. В начале августа аналитики » уже уменьшали свой прогноз с 3-3,5 млн т до 3,1 млн т. Сейчас компания уточняет, что актуальная оценка — 1,8 млн т — в 2,5 раза ниже объема, отгруженного в августе 2025-го. Кроме того, это самый низкий показатель с августа 2010 года, когда экспорт пшеницы был на уровне 1,6 млн т. В 2010 году в России из-за аномальной засухи было собрано всего 60,9 млн т зерновых и зернобобовых культур

Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорил, что оценивает экспорт пшеницы в августе в 1,7-1,9 млн т. Часть из этого объема успели экспортировать, пока порты Черного моря отгружали зерно, остальное вывозится через Балтийское море и сухопутные границы. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (), экспорт пшеницы в августе, предварительно, может составить 2,1-2,6 млн т. Как пояснял журналу «Поле.рф» гендиректор Дмитрий Рылько, столь широкий диапазон оценки связан с неопределенностью: атаки на портовую инфраструктуру и сухогрузы в бассейне Черного моря могут оказать влияние на рынок фрахта. Аналитический центр «» понизил оценку экспорта пшеницы в августе на 1 млн т, до 2,2 млн т, против 4,5 млн т годом ранее и среднего пятилетнего уровня в 5 млн т. Текущая оценка предполагает, что как минимум часть черноморских терминалов возобновит работу до конца августа. Если перебои сохранятся, то экспорт может опуститься ниже 2,2 млн т, предупреждают аналитики.

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