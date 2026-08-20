Цены на пшеницу продолжат снижаться

Мировые цены на пшеницу начали реагировать на происходящее на севере Черного моря М. Стулов / Ведомости

Ценовое «дно» для пшеницы еще не достигнуто: отсутствие достаточных мер поддержки сельхозпроизводителей в условиях ограниченных отгрузок на внешние рынки, а также альтернативных путей экспорта в сопоставимых с Новороссийском и Азово-Донским каналом объемах, гарантирует дальнейший поиск этого «дна», считает гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «По факту меры поддержки не приняты», — сказал эксперт «Агроинвестору».



Согласно мониторингу компании, ценовой индекс на условиях EXW с НДС на 14 августа для пшеницы 3-го класса составляет 12855 руб./т, 4-го — 11525 руб./т, снижение за неделю — 475 руб. и 380 руб. соответственно. Впрочем, продолжает Петриченко, это крайне оптимистичная оценка, которая фактически не отражает приостановку работы трех из четырех зерновых терминалов порта Новороссийска — НЗТ, НКХП и КСК. «Адекватная реакция на эти события отмечается только на этой неделе. Я думаю, что по итогам текущей недели провал будет более сокрушительным», — говорит он, добавляя, что реальные текущие цены на пшеницу минимум на 1 тыс. руб. ниже.



Внутренние цены на все зерновые культуры на этой неделе упали ниже себестоимости и могут дополнительно снизиться, допускают аналитики компании «ПроЗерно».

При этом мировой рынок некоторое время почти не реагировал на эскалацию конфликта на севере Черного моря, и адекватный происходящим событиям отклик был зафиксирован только в конце прошлой — начале этой недели, говорит Петриченко. Так, продолжает он, цены на российскую пшеницу FOB Новороссийск сейчас составляют $210-212/т (котировка условная, поскольку торговли нет). При этом FOB незадействованных в военном конфликте портов Черного моря — румынская Констанца, а также болгарские Бургас и Варна — составляют $275/т. По мнению Петриченко, при прочих равных экспортная цена на российскую пшеницу продолжит снижаться, а на пшеницу конкурентов из Причерноморья — расти.



Накануне «Агроинвестор» писал, что аналитический центр «Русагротранса» снизил прогноз экспорта пшеницы из России в августе с учетом текущих ограничений в портах Черного моря. По оценкам компании, экспорт составит 1,8 млн т. В начале августа аналитики «Русагротранса» уже уменьшали свой прогноз с 3-3,5 млн т до 3,1 млн т. Сейчас компания уточняет, что актуальная оценка — 1,8 млн т — в 2,5 раза ниже объема, отгруженного в августе 2025-го. Кроме того, это самый низкий показатель с августа 2010 года, когда экспорт пшеницы был на уровне 1,6 млн т. В 2010 году в России из-за аномальной засухи было собрано всего 60,9 млн т зерновых и зернобобовых культур



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут говорил, что оценивает экспорт пшеницы в августе в 1,7-1,9 млн т. Часть из этого объема успели экспортировать, пока порты Черного моря отгружали зерно, остальное вывозится через Балтийское море и сухопутные границы. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), экспорт пшеницы в августе, предварительно, может составить 2,1-2,6 млн т. Как пояснял журналу «Поле.рф» гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько, столь широкий диапазон оценки связан с неопределенностью: атаки на портовую инфраструктуру и сухогрузы в бассейне Черного моря могут оказать влияние на рынок фрахта. Аналитический центр «СовЭкон» понизил оценку экспорта пшеницы в августе на 1 млн т, до 2,2 млн т, против 4,5 млн т годом ранее и среднего пятилетнего уровня в 5 млн т. Текущая оценка предполагает, что как минимум часть черноморских терминалов возобновит работу до конца августа. Если перебои сохранятся, то экспорт может опуститься ниже 2,2 млн т, предупреждают аналитики.



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