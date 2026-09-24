«Русагротранс» повысил прогноз экспорта пшеницы в сентябре до 2,3 млн тонн

Экспорт в сентябре может быть более чем в два раза меньше, чем годом ранее Фото — «Деметра-Холдинг»

Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта пшеницы в сентябре до 2,3 млн т после того как неделей ранее увеличил оценку с 1,75 млн т до 2,2 млн т. С июля по сентябрь отгрузки могут достигнуть примерно 6,6 млн т. В пятерку основных импортеров входят Египет, Азербайджан, Кения, Нигерия и Бангладеш. В сентябре прошлого года на внешние рынки было поставлено 4,9 млн т пшеницы.



По оценке аналитической компании «ПроЗерно», отгрузки зерновых в июле-сентябре могут составить 6,7 млн т, но вероятно увеличение до 8,5 млн т против 14 млн т годом ранее. По итогам сезона, согласно пессимистичному сценарию, на внешние рынки может быть поставлено 39,1 млн т зерна, по оптимистичному — 45 млн т при потенциале отгрузок на уровне 59 млн т, писал накануне «Агроинвестор».



На прошедшей неделе на мировом рынке цены на пшеницу снижались в условиях ограниченного спроса после их роста. Американская пшеница SRW подешевела на $3, до $303/т, французская — на $7, до $279/т, румынская — на $3, до $291/т, австралийская — на $9, до $300/т, аргентинская — на $7, до $254/т, сравнили аналитики «Русагротранса».



В Поволжье и Центре страны цены начали расти под влиянием спроса экспортеров для поставок через порты Балтики. Из Поволжья поставки идут по железной дороге и по реке, из регионов ЦФО — по железной дороге. В Поволжье цены увеличились на 1,5 тыс. руб., до 10-10,5 тыс. руб./т, в Центральной России — на 950 руб., до 9-10,4 тыс. руб./т.



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