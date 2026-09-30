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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Внутренние цены на пшеницу могут достигнуть уровня 2013 года

Сейчас цены соответствуют уровню 2018 года

| Агроинвестор |

Черноземье и Поволжье уже достигли «дна» цен
Черноземье и Поволжье уже достигли «дна» цен

Внутренние цены на пшеницу уже достигли уровня 2018 года, но могут упасть до значений 2013-2014 годов. Об этом сообщил гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко в ходе конференции «: PRO растениеводство». «Мы имеем жуткие цены на внутреннем рынке», — добавил он. Согласно мониторингу «ПроЗерна» на 25 сентября, пшеница 4-го класса (EXW с НДС) в среднем стола 8625 руб./т, что на 115 руб. меньше, чем неделю назад, и на 5 тыс. руб. ниже, чем 25 сентября 2025-го. 

«Мы добрались до “дна” цен в Черноземье и Поволжье <...>, до дна на Юге мы не добрались. Юг сейчас самый депрессивный: он дальше от Балтики <...>. Будет, конечно, восстановление цен, надеемся на интервенционные закупки, надеемся на улучшение цен CPT Балтики», — сообщил Петриченко. Балтика, объяснил он, является новым направлением для экспортных отгрузок, однако цены на пшеницу в порту Высоцкий сейчас низкие — 15,8 тыс. руб./т, что менее $200/т. 

Текущие средние цены ниже предельных уровней цен для проведения закупочных интервенций для пшеницы 3-го класса на 4685 руб./т, для 4-го класса — 5165 руб./т.


Также в ходе своего доклада Петриченко сообщил, что ожидает сокращение озимого сева относительно прошлого года на 1 млн т. При этом, по его словам, на рост внутреннего потребления производители зерна рассчитывать не могут: сокращается поголовье и птицы, и свиней. По оценкам «ПроЗерна», производство комбикормов в этом году может вырасти на 0,1% или немного снизиться относительно 2025-го. 

Экспорт зерна, по оценкам Петриченко, по итогам этого сезона может составить 39 млн т — это пессимистичный сценарий, который исключает традиционные объемы отгрузок из портов Азово-Черноморского бассейна. Оптимистичный прогноз — 45 млн т при экспортном потенциале в 59 млн т и урожае в 134-135 млн т (без учета новых регионов). Переходящие запасы по итогам сезона-2026/27 могут составить 28 млн т и 34,84 млн т — это оптимистичный и пессимистичный прогнозы. Но, по словам Петриченко, даже объем в 21 млн т соответствует внутреннему потреблению за месяц-полтора.

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