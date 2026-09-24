Минсельхоз предложил выплачивать погектарные субсидии на сев озимых

Эти меры — помощь сельхозпроизводителям в условиях падения внутренних цен на зерно Pixabay

Минсельхоз предложил ввести погектарные субсидии на проведение озимого сева под урожай 2027 года. Господдержка, в случае одобрения этой инициативы, будет распространяться на пшеницу, рожь, ячмень и тритикале. Соответствующий проект постановления правительства размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно документу, субсидии будут предоставляться сельхозпроизводителям в 2026 и 2027 годах в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Минсельхоза.



Агроведомство также установило ряд условий, при выполнении которых будут предоставляться субсидии. В частности, их получатели должны использовать отечественные семена, показатели сортовых и посевных качеств которых соответствуют требованиям, установленным Минсельхозом в соответствии с законом «О семеноводстве».



При этом Минсельхоз полностью исключил агрострахование из условий предоставления субсидий с 2027 года. Об этом пишет «Агроэксперт» со ссылкой на слова зампредседателя ассоциации «Народный фермер» Бабкена Испиряна. Отмена касается и обязательной увязки льготного кредитования со страхованием посевов. По его словам, решение принято в связи с уменьшением лимитов на агрострахование с господдержкой. Речь идет не об отсрочке привязки агрострахования к льготным кредитам до 2029 года, а о полном исключении. «Такая мера исключена», — сказал Испирян «Агроэксперту».



Кроме того, Минсельхоз предлагает ввести мораторий на банкротство производителей зерна. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Сейчас, по их словам, Минэкономразвития ждет аргументы о необходимости этой меры. О том, что вопрос возможности введения моратория на банкротство обсуждается, глава Минсельхоза Оксана Лут заявила на оперштабе по проведению сезонных полевых работ в начале сентября.



По словам одного из источников «Интерфакса», свою позицию Минсельхоз обозначил в письме в Минэкономразвития, в котором просил инициировать и подготовить акт правительства о введении моратория на 12 месяцев для производителей зерна. Другой собеседник информагентства говорит, что Минэкономразвития в ответном письме напомнило, что мораторий является экстраординарным механизмом реагирования на нестандартные обстоятельства. Эта мера не прекращает и не урегулирует обязательства должника перед кредиторами, тогда как являющаяся его следствием блокировка процедур принудительного взыскания может приводить к угрозе цепочек неплатежей и системным рискам для организаций.



Минэкономразвития также указывает, что в статье 9.1 закона «О банкротстве» возможность введения моратория обусловлена целями обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах). Мораторий не может быть введен в отсутствие необходимых для этого оснований.



Кроме того, Минэкономразвития просит Минсельхоз предоставить результаты анализа финансово-экономических последствий введения моратория, а также сведения о результатах применения отраслевых мер, в том числе тех, которые позволяют оказывать адресную поддержку нуждающимся организациям, в частности, с использованием специализированного механизма реструктуризации долгов сельхозпроизводителей.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут считает, что предложенные инициативы должны быть одобрены. «Эффективной не может быть только одна мера <...>, а система позволит сформировать условия для нормализации ситуации», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». По его мнению, введение моратория на банкротство производителей зерна, в случае одобрения, позволит «умерить аппетиты» спекулянтов, которые захотят приобрести сельхозземли по низкой цене у аграриев, которые столкнулись с финансовыми проблемами.



Погектарные субсидии могут немного поддержать сельхозпроизводителей деньгами, но не решат главную их проблему: низкие цены на зерно из-за отсутствия полноценного сбыта, говорит аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. По его мнению, субсидия может закрыть лишь часть разницы в цене между себестоимостью выращивания пшеницы и ценой ее текущей продажи. Но это не сделает производство рентабельным.



«Мораторий на банкротство — это, по сути, просто отсрочка банкротства по времени. То есть сельхозпроизводитель может сохранить свой статус, хотя все его финансовые проблемы не будут решены. Если проблема с экспортом не будет решена, то через пару лет ситуация в агробизнесе только ухудшится, поскольку к тому времени у аграриев накопится много плохих долгов», — прокомментировал Потавин «Агроинвестору». Выправить ситуацию может быстрое решение логистических ограничений, а также расширение экспортных маршрутов продаж зерна.



Предложенные Минсельхозом меры — реакция на снижение внутренних цен на зерно из-за ограниченных возможностей экспорта. Также ранее были выделены более 9 млрд руб. на льготную железнодорожную перевозку сельхозпродукции до альтернативных экспортных маршрутов, обнулена экспортная пошлина на зерновые, планируется проведение зерновых закупочных интервенций в объеме 3 млн т. Кроме того, агроведомство планирует пролонгацию льготных краткосрочных кредитов для ряда регионов, а также ищет возможности простимулировать закупки зерна на внутреннем рынке.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

