Мировая торговля пшеничной мукой упала до минимума за пять лет

В сезоне-2026/27 торговля может несколько восстановиться flickr.com

Мировая торговля пшеничной мукой в завершающемся сезоне-2025/26 года составила 15,1 млн т в зерновом эквиваленте — это минимальный показатель за последние пять лет. Оценка на 900 тыс. т ниже мартовского прогноза Международного совета по зерну (IGC), сообщает World Grain со ссылкой на отчет организации.



Снижение мировой торговли во многом связано с более слабыми, чем ожидалось, закупками Ирака и Судана. Обе страны восстанавливают собственные мукомольные мощности и постепенно замещают импорт муки закупками зерна. Так, ввоз муки в Ирак за год сократился почти на 80%, до 300 тыс. т — минимума за 21 год. На этом фоне поставки муки на Ближний Восток сокращаются третий сезон подряд: в сезоне-2025/26 они снизились до 1,8 млн т — минимум за 14 лет. В странах Африки к югу от Сахары импорт муки уменьшился на 33%, до 2,2 млн т. Основными факторами стали резкое сокращение закупок Суданом и снижение спроса со стороны Эфиопии.



Среди крупнейших экспортеров наиболее существенно сократились поставки из Египта — с 1,94 млн т в прошлом сельхозгоду до 635 тыс. т в сезоне-2025/26. Крупнейший покупатель египетской муки, Судан, вернулся к закупкам зерна, преимущественно российского. Экспорт муки из Турции, крупнейшего мирового поставщика, снижается второй сезон подряд. В сельхозгоду-2025/26 он составил 3,4 млн т — минимальный объем с сезона-2012/13. При этом Казахстан увеличил поставки до 2,95 млн т, Аргентина — до 748 тыс. т.



В сезоне-2026/27 IGC ожидает небольшого восстановления мировой торговли мукой — до 15,3 млн т. Это на 900 тыс. т ниже мартовского прогноза. Закупки Ирака, как ожидается, останутся на исторически низком уровне, тогда как экспорт Турции может вырасти до 4,3 млн т. Кроме того, совет прогнозирует увеличение поставок муки из Египта и Индии.



Ранее Федеральный центр «Агроэкспорт» сообщал, что Россия в январе-июле экспортировала пшеничной и ржано-пшеничной муки на сумму более $96 млн, что на 13% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. В натуральном выражении поставки выросли на 1%, почти до 287 тыс. т. В число основных покупателей вошли Китай (более $24 млн), Туркмения (более $14 млн), Афганистан (около $8,5 млн), Монголия (около $6,5 млн), Белоруссия (около $5,7 млн).



Основным фактором, повлиявшим на рост общего экспорта, стало увеличение поставок муки в Китай. «Если за семь месяцев 2025 года Россия ввезла в эту страну 33 тыс. т на сумму чуть более $11 млн, то за тот же период 2026 года — 69 тыс. т на сумму более $24 млн. Таким образом, оба показателя увеличились более чем в два раза», — говорится в сообщении. Кроме того, вывоз в Афганистан вырос в 1,8 раза в натуральном выражении и в 1,9 раза — в стоимостном.



По словам независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, мировой рынок муки ограничен, еще более ограничены рынки стран, доступных для России. При этом, добавляет он, сибирские мукомолы заняли уверенные позиции в Китае, но маловероятно, что КНР может значимо нарастить импорт российской муки. «Потенциально, это могли бы сделать страны Центральной Азии, но, например, Узбекистан создал свои мощности для переработки и будет закупать зерно. Афганистан также наращивает собственное производство муки», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору», добавив, что любая страна хочет купить сырье, чтобы сформировать добавленную стоимость на своей территории.



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