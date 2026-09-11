АКОРТ: продукты «первой цены» в августе стали на 4,2% дешевле

Ниже закупочной стоимости в августе торговые сети продавали товары «первой цены» в 17 из 25 социально значимых категорий А. Махонин / Ведомости

Социально значимые продовольственные товары «первой цены» в крупных торговых сетях за месяц подешевели на 4,2%, показал мониторинг аналитического центра Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ). Относительно августа прошлого года цены снизились на 3,1%. Средняя наценка торговых сетей на социально значимые продукты питания «первой цены» в августе сохранилась на уровне июля и составила 0,3%. В августе 2025 года наценка составляла 2,8%.



«За год наценка на социально значимые товары «первой цены» снизилась почти в десять раз. Это прямые инвестиции торговых сетей в сдерживание цен на базовые продукты питания и сглаживание сезонной волатильности. В августе в магазины начинает поступать продукция нового урожая, и по мере увеличения объемов поставок цены на сезонные позиции постепенно снижаются», — отметил председатель АКОРТ Станислав Богданов.



В августе цены снизились в 14 из 25 социально значимых категорий. Заметнее всего по сравнению с июлем подешевел черный чай — на 23,6%. Средняя цена на тушку цыпленка-бройлера уменьшилась на 13,4%, сахар-песок стал дешевле на 12,7%, гречневая крупа — на 9,2%, подсолнечное масло — на 6,2%, сезонные яблоки — на 4,1%, пшено — на 3,9%, картофель — на 3,8%, баранина — на 3,5%, ржаной и ржано-пшеничный хлеб — на 2,4%, свинина — на 1,5%, пшеничная мука — на 1,4%. Цены на сливочное масло снизились на 0,8%, поваренная соль стала дешевле на 0,6%.



Ниже закупочной стоимости в августе продавались товары «первой цены» в 17 из 25 социально значимых категорий, в том числе все овощи борщевого набора: белокочанная капуста (-9,3%), морковь (-7,1%), картофель (-3,1%), свекла (-2,5%) и репчатый лук (-0,4%). С отрицательной наценкой также продавались гречневая крупа (-9,2%), пшено (-5,5%), рис (-4,4%), тушка цыпленка-бройлера (-2,9%), подсолнечное масло (-2,9%), яйца (-2,8%), пшеничная мука (-2,3%), сахар-песок (-1,7%), сезонные яблоки (-1,3%), вермишель (-0,5%), свинина (-0,5%) и молоко (-0,03%).



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