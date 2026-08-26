Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре вырастет вдвое

Экспорт сокращается из-за логистических проблем А. Орлов / Ведомости

Пошлина на экспорт подсолнечного масла в сентябре составит 14377 руб./т, что почти в два раза выше августовского значения — 7748 руб./т. Пошлина на вывоз подсолнечного шрота повысится в 6,3 раза, до 1958 руб./т с 312,4 руб./т в августе. Индикативные цены, исходя из которых рассчитаны пошлины, составили $1319/т на масло ($1298/т месяц назад), на шрот — $240,3/т ($228/т), следует из материалов Минсельхоза.



Ранее «Агроинвестор» писал, что экспорт подсолнечного масла из России замедлился на фоне эскалации конфликта в Азово-Черноморском бассейне. Так, по оценкам директора «СовЭкона» Андрея Сизова, в августе отгрузки могут составить 50 тыс. т — это на 40% меньше, чем в 2025-м, говорил он «Коммерсанту». Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также ожидает значительного сокращения вывоза подсолнечного масла, что связано с логистическими проблемами на Юге страны.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев также говорит, что объемы экспорта немного сократились из-за усложнения логистики и уменьшения сырьевой базы, что типично для окончания сезона. «Мировые цены на подсолнечное масло после роста в начале года остаются в коридоре $1,3-1,4 тыс./т, что примерно на $200 выше стоимости в августе прошлого года. Внутренние цены на подсолнечник снизились на 15% август к августу, и находятся на уровне 30 тыс. руб./т без НДС», — сообщил Мальцев «Агроинвестору».



Согласно мониторингу компании OleoScope на 26 августа, тонна подсолнечного масла FOB Черное море стоит $1315/т, что на $15/т ниже, чем днем ранее и минимум за последние 30 дней. Тонна подсолнечника по данным на 21 августа в ЦФО стоила 28233 руб./т (минус 3729 руб. за неделю). В Поволжье падение за неделю составило 7517 руб., до 29,33 тыс. руб./т, на Юге снижение за неделю менее драматичное — 2,2 тыс. руб., до 26557 руб./т, однако еще 31 июля тонна подсолнечника в федеральном округе стоила 48125 руб./т. По всем округам текущие цены минимальные с начала календарного года.



Накануне опрошенные «Агроинвестором» говорили, что экспортную пошлину на масличные и продукты их переработки следует отменить, чтобы поддержать сельхозпроизводителей и маржинальность экспортеров, поскольку отгрузки масложировой продукции через порты Азово-Черноморского бассейна прекратились. «Экспорт подсолнечного масла из России превышает его потребление, также 90% рапсового масла идет на внешние рынки, как и все соевое масло, которое производится в Европейской части страны, — отмечал гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. — Нужно срочно отменять все экспортные пошлины».



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

