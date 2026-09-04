РСХБ: рынок дикоросов может вырасти в три раза за счет Дальнего Востока

Спрос на дикоросы увеличивается не только со стороны переработчиков, но и ресторанного рынка М. Стулов / Ведомости

По оценке Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, объем российского рынка дикоросов составляет 12-15 млрд руб. в год, тогда как спрос достигает 40-50 млрд руб. Одним из главных драйверов роста может стать Дальневосточный федеральный округ, который обеспечивает до половины общероссийского объема дикоросов. При этом спрос на продукцию увеличивается не только со стороны переработчиков, но и ресторанного рынка: дикоросы становятся заметным трендом российской гастрономии, рассказали «Агроинвестору» в РСХБ. Также повышается спрос со стороны перерабатывающей промышленности: дикоросы используются в пищевой продукции, косметике и функциональных продуктах.



Дальний Восток занимает особое место на рынке дикоросов благодаря богатому биоразнообразию. Здесь есть лесные ягоды, грибы, орехи и лекарственные растения, а также морские дикоросы — водоросли и другие гидробионты.



«Российский рынок дикоросов постепенно переходит от преимущественно стихийной заготовки к более организованной модели с развитием переработки, — отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Малика Шаматова. — Одно из новых направлений — "агродикоросы": плантационное выращивание ягод, лекарственных трав и грибов. Такой подход позволяет использовать территории, ограниченно пригодные для традиционного сельского хозяйства, и создавать новые возможности для развития регионального бизнеса».



По оценке экспертов РСХБ, дальнейший рост рынка будет связан с тремя направлениями. Во-первых, ожидается постепенный переход от сбора дикоросов к организованному производству отдельных видов продукции на базе фермерских и личных подсобных хозяйств. Во-вторых, смена экспортных приоритетов с Европы на быстрорастущие рынки Азии, где уже формируется устойчивый спрос на натуральные продукты российского происхождения. В-третьих, развитие производств полного цикла — от заготовки сырья до выпуска готовой продукции, такой как косметика и БАДы из морских гидробионтов.



Директор департамента инвестиций и рынков капитала «Кепт» Павел Лапшин называет добычу, выращивание и переработку водорослей одним из перспективных секторов для инвестиций на Дальнем Востоке. «Водоросли могут перерабатываться в ценное сырье для косметики и фармацевтики: пищевые гелеобразователи и красители, омега-3 — все это продукция с высокой добавленной стоимостью, — отмечает он. — Всего в мире потребляется около 30 млн т водорослей в год, а в России добывается только 40 тыс. т — это примерно 5% от объемов, рекомендованных российскими океанологами».



По запасам дикорастущих грибов и ягод Россия занимает первое место в мире. По оценкам Минсельхоза, которые ранее приводила «Российская газета», средний ежегодный промысловый урожай дикорастущих грибов составляет 2,2 млн т, основных ягод — 4,75 млн т, тогда как их биологический урожай вдвое больше. Запасы плодов клюквы, шиповника и брусники используются только на 30-60%, других растений — на 10-15%, среднегодовые запасы съедобных грибов — на 7%. Объем использования ягод не превышает 2% от объемов биологического запаса, кедровых орехов — 3%.



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