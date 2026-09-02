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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Экспортная пошлина на зерно будет обнулена

Ставки пошлин на подсолнечное масло и шрот планируется зафиксировать

| Агроинвестор |

Мера поддержки будет действовать до конца 2026 года
Мера поддержки будет действовать до конца 2026 года

Ставка «плавающей» экспортной пошлины на зерновые будет нулевой до 31 декабря 2026 года. Соответствующее решение приняла подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. Кроме того, подкомиссия поддержала предложение не повышать «плавающую» пошлину на подсолнечное масло и шрот выше уровня августа 2026 года: 7748 руб./т и 312 руб./т соответственно. Проект постановления по зерновым, маслу и шроту в ближайшее время будет внесен и рассмотрен правительством, сообщил .

По словам замминистра сельского хозяйства Максима Борового, принятые решения создают более предсказуемые условия для работы отрасли в период перестройки экспортной логистики. «Для производителей зерновых и масличных культур важно сохранить возможности для реализации продукции как на внутреннем, так и на внешних рынках. Рассчитываем, что временная корректировка экспортных пошлин позволит снизить издержки участников рынка, поддержать экономику производства и обеспечить устойчивость поставок российской аграрной продукции», — уточняется в сообщении.

Накануне президент Владимир Путин отметил, что договоренности по первой зерновой сделке не были выполнены, поэтому нет причин возобновлять эти соглашения. Он также напомнил, что в рамках этого соглашения России обещали вывести Россельхозбанк из-под санкций, снять запрет на заход в российские порты кораблей для вывоза продукции, и др. «Не сделано было ничего, просто ноль, совсем ничего», — сообщил президент, добавив, что в итоге из соглашения России пришлось выйти.


По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка () Дмитрия Рылько, обнуление пошлин на зерновые и фиксация для подсолнечного масла и шрота — это «движение в правильном направлении». «Отрасль также нуждается в начале закупок в интервенционный фонд, реструктуризации краткосрочных кредитов, а также поисках новых экспортных каналов», — прокомментировал Рылько «». Кроме того, по его словам, фиксация пошлин на масло и шрот важна, прежде всего, для аграриев: МЭЗы по сравнению с ними находятся в весьма сложном, но в условно «привилегированном» положении.
 
Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что члены отраслевого объединения признательны Минсельхозу и Минэкономразвития за поддержку инициативы зафиксировать ставку экспортной пошлины до конца года на уровне августовских значений. «В условиях перестройки логистики с Азово-Черноморского бассейна на Балтику, это решение позволит частично компенсировать возросшие издержки экспортеров, а также поддержать закупочные цены на подсолнечник», — сообщил Мальцев «». 

Ранее опрошенные «Агроинвестором» эксперты говорили, что экспортную пошлину на зерновые, масличные и продукты их переработки следует отменить, чтобы поддержать сельхозпроизводителей и маржинальность экспортеров, поскольку отгрузки масложировой продукции и зерна через порты Азово-Черноморского бассейна прекратились. «Экспорт подсолнечного масла из России превышает его потребление, также 90% рапсового масла идет на внешние рынки, как и все соевое масло, которое производится в Европейской части страны, — отмечал гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко. — Нужно срочно отменять все экспортные пошлины».

При этом трудности с вывозом на внешние рынки зерна и ряда других сельхозкультур могут оказать потенциальный дезинфляционный эффект на российском продовольственном рынке, сообщается в бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ. В то же время низкие внутренние цены на зерно могут неблагоприятно повлиять на будущий урожай. «Низкие цены на зерно негативно влияют на финансовое положение аграриев. Это может неблагоприятно сказаться на урожае в следующем сельскохозяйственном году, если им придется экономить на удобрениях, топливе, закупках средств защиты растений и прочем», — говорится в документе.

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