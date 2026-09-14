В России введут мониторинг цен на 24 вида продуктов

Мониторинг позволит властям оперативно реагировать на спекулятивное изменение цены А. Орлов / Ведомости

С 1 января 2027 года в России будет введен мониторинг цен на 24 вида продуктов. В список, составленный Минпромторгом, вошли говядина, свинина, баранина, мясо кур, рыба, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца, сахар, соль, мука, хлеб, рис, гречка, макаронные изделия, картофель, свекла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.



Кроме того, был определен перечень федеральных органов власти, которые будут иметь право на получение от ФНС данных о производителях, поставщиках и продавцах продовольственных товаров из этого перечня, а также о поставщиках услуг, учитываемых Росстатом при ежемесячном расчете индекса потребительских цен. В перечень вошли Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, ФАС и Росстат.



При этом введение мониторинга не означает госрегулирование стоимости, но позволит властям оперативно реагировать на изменения в случае спекулятивного повышения цен, отмечает первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. «Закон прямо определяет целевое назначение получаемых сведений: “проведение мониторинга, оценки и комплексного анализа динамики и факторов формирования цен”. Речь идет о наблюдении и выявлении причин, а не об установлении фиксированных цен или торговых надбавок», — цитирует Игошина ТАСС.



Игошин считает, что таким образом государство получает механизм своевременной диагностики проблем на продовольственном рынке. «Если он показывает, что рост цены обусловлен объективными факторами — сезонностью, удорожанием логистики или сырья, — это один разговор. Если же речь идет о спекулятивном завышении на каком-то из этапов, у государства появляются основания для точечного реагирования в рамках уже существующих полномочий ФАС и других ведомств», — считает депутат.



Главная цель закона, по его словам, получение «полной и объективной картины ценообразования». Сегодня власти видят лишь конечную цену на полке. Новая система позволит понять, на каком именно этапе и почему возникает необоснованный рост стоимости. Для этого ФНС будет передавать уполномоченным ведомствам (Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития, ФАС и Росстату) данные о сделках между поставщиками и торговыми сетями, объемах реализации, а также о доходах, расходах и прибыли хозяйствующих субъектов, рассказал депутат. Эта информация позволит оперативно выявлять причины резких скачков цен и принимать точечные решения, не создавая административного давления на рынок в целом.



Зампред правления ассоциации «» Дмитрий Леонов считает, что с введением мониторинга покупатель, вероятно, столкнется с меньшим числом стрессовых ситуаций, связанных с ценами: регулятор сможет оценить обоснованность стоимости. «Сейчас потребители часто узнают о будущем удорожании не из реальных изменений на прилавках, а из утечек служебной переписки между поставщиками и продавцами. Это усиливает ощущение, что товары дорожают непрерывно», — отмечает Леонов, добавляя, что в ответ на подобные сигналы исполнительные органы запрашивают у производителей дополнительную информацию.Для бизнеса введение новых предложений может теоретически сократить объем таких запросов от госструктур, требующих предоставить калькуляцию затрат и подтвердить рыночный характер цен, если регулятор сможет самостоятельно разобраться в объективных тенденциях. «Государство, вероятно, увидит также распределение прибыли по всей цепочке — от производителя сырья до конечной торговой точки, что позволит ему скорректировать поддержку отраслей или принять взвешенное решение о помощи тем потребителям, кто действительно в ней нуждается», — прокомментировал Леонов «». В то же время юридически ограничений на размер наценок в законодательстве нет, и контролирующие органы нередко признают, что изменения цен в большинстве случаев имеют объективные основания. При этом законом предусмотрена возможность зафиксировать цены, если за месяц социально значимые продукты подорожали более чем на 30%, а антимонопольная служба вправе пресекать картельные соглашения.

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