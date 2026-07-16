Расходы семей на продукты за год выросли на 10%

Продажи продуктов питания в денежном выражении в 2025 году выросли на 2,2% Е. Разумный / Ведомости

Среднестатистическая российская семья в 2025 году тратила на продукты питания и товары повседневного спроса 42455 руб., что на 10,6% больше, чем в 2024-м (плюс 4072 руб.), говорится в докладе Роспотребнадзора со ссылкой на данные потребительской панели РОМИР. При этом средний чек в 2025 году составлял 965 руб., тогда как в 2024-м этот показатель был равен 882 руб. Год к году рост месячного среднего чека составил 9,4% (или 83 руб.). При этом экономия становится новой нормой для потребителей, и они ищут оптимальные решения, а рынок адаптируется к этим изменениям, отмечается в докладе.



Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов говорит, что стоимость базовой продовольственной корзины в крупных торговых сетях в целом за год снизилась. «В июне 2026 года цены на самые доступные социально значимые продовольственные товары были на 11,1% ниже, чем в июне прошлого года», — добавляет он. По данным АКОРТ, в топ-5 наиболее подешевевших категорий за год вошли свекла (минус 39,5%), картофель (минус 37,1%), рис (минус 31,7%), морковь (минус 25,2%} и сливочное масло (минус 24,4%). Овощи «борщевого набора» — картофель, репчатый лук, белокочанная капуста, морковь и свекла — в июне в торговых сетях были почти на 28% дешевле, чем год назад. «Снижению стоимости способствовал хороший урожай прошлого года, расширение программ закупок продукции российских фермеров через агроагрегаторы и агроконтракты, а также последовательная работа сетей по сдерживанию цен на социально значимые продукты: в июне общая средняя наценка в крупных сетях на базовые продовольственные товары была отрицательной», — прокомментировал Богданов «Агроинвестору».



Продажи продуктов питания в 2025 году показали рост на 2,2%, до 29,6 трлн руб., а непродовольственных товаров — на 3,1%, до 31,7 трлн руб.

В докладе Роспотребнадзора также сообщается, что в 2025 году российский рынок розничной торговли продемонстрировал устойчивость, несмотря на сложную макроэкономическую конъюнктуру и сохраняющееся инфляционное давление. Динамика базового индекса потребительских цен (исключает сезонные и административные колебания) за этот период составила 5,4% против 8,9% в 2024-м. Такая динамика способствовала сохранению реальной покупательной способности граждан, особенно в социально уязвимых группах. Потребительский спрос также оставался стабильным. Оборот розничной торговли в 2025 году вырос на 2,6% и достиг 61,315 трлн руб. В декабре темпы роста ускорились до 3,9% в годовом выражении, что указывает на оживление покупательской активности в конце года. При этом общая потребительская активность (включая торговлю, общественное питание и услуги), как говорится в докладе, увеличилась на 2,9%, что соответствует прогнозным оценкам и свидетельствует о сохранении доверия населения к рынку.



В то же время в докладе Роспотребнадзора отмечается, что характерной чертой 2025 года стало сокращение доли традиционных гипермаркетов и супермаркетов до 21%. Это объясняется тем, что потребители все чаще отдают предпочтение быстрой покупке в ближайшем магазине или заказу через онлайн-сервисы доставки. Снижение количества крупных форматов связано с изменением потребительских привычек. «Российские покупатели все чаще отдают предпочтение более удобным и компактным магазинам в шаговой доступности от дома с самым необходимым ассортиментом и онлайн-доставке продуктов на дом. Наиболее заметно растет число компактных магазинов, по сравнению с 2024 годом количество небольших магазинов выросло на 15%. Общая площадь торговых точек сократилась примерно на 1%», — говорится в документе.



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