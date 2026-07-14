Сезонный импорт картофеля в Россию почти прекратился

Оптово-отпускные цены на продукцию резко снижаются Pixabay

Подавляющий объем предложения картофеля на внутреннем рынке — это отечественная продукция: сезонный импорт практически прекратился, что связано с активным сбором российского картофеля. Об этом «Агроинвестору» сообщил директор Картофельного союза Алексей Красильников. По его словам, массовый сбор картофеля сейчас идет в южных регионах: в Астраханской и Ростовской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, неделю назад также приступили к уборке ультраранних сортов в Брянской области. По оценкам Минсельхоза, исходя из посевных площадей и средней урожайности за последние пять лет, сбор картофеля в этом году составит 8 млн т, в 2025-м было 8,5 млн т. Результат прошлого года объясняется хорошими условия для вегетации и уборки, что позволило приблизиться к рекорду 2023 года — 8,6 млн т.



Впрочем, продолжает Красильников, 8 млн т достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка в семенном и столовом картофеле, также этого объема хватит, чтобы покрыть нужды переработчиков. По словам эксперта, их потребности увеличатся за счет запуска двух предприятий по производству картофеля фри в Калининградской и Орловской областях, их открытие ожидается осенью этого года.



«Мы наращиваем мощности, и это радует: переработка и экспорт — это те два инструмента, которые позволяют поддерживать доходность картофелеводов на приемлемом уровне», — отметил эксперт. Он также добавил, что погодные условия остаются одним из ключевых факторов, формирующих урожай. Так, пока в одних регионах фиксируется переувлажнение почвы, в других (например, в Новосибирской области) — дефицит влаги, но массовая уборка в основных регионах-производителях (Брянская, Тульская, Московская, Нижегородская области и др.) еще не вышла в активную фазу, поэтому делать какие-либо выводы рано.



Проблемы с топливом, продолжает Красильников, сейчас затрагивают по большей части южных картофелеводов, основная масса затрат подотрасли на ГСМ ожидается осенью. В связи с этим участники рынка стараются нарастить свои мощности для хранения топлива и запастись им для проведения уборочной кампании. Также эксперт сообщил «Агроинвестору», что Картофельный союз поддержал инициативу ассоциации «Народный фермер» о моратории на штрафы для поставщиков продуктов питания от торговых сетей из-за срывов сроков поставок, связанных с нехваткой топлива.



«Бывает такое, что транспорт простаивает на АЗС. Но конкретных сигналов от наших партнеров по этой части мы не получали. Также продолжаются переговоры с торговыми сетями о переходе на долгосрочные договоры поставок с учетом фиксации неких коридоров закупочных цен с, возможно, ежеквартальной поправкой. Но к реальным результатам мы не пришли», — сказал Красильников «Агроинвестору». По его словам, сейчас Картофельный союз фиксирует резкое падение оптово-отпускных цен на продукцию: текущая динамика опережает прошлый год, который и так был для картофелеводов непривлекательным с точки зрения прибыли и доходности. «Даже не хочется прогнозировать, с какой ценой мы войдем в период более массовой уборки», — заключил эксперт.



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