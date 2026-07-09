«Магнит» купил складской комплекс для хранения и фасовки картофеля

Покупка склада — первый шаг в создании сети специализированных комплексов длительного хранения овощей и фруктов Е. Разумный / Ведомости

«Магнит» сообщил, что приобрел складской комплекс для хранения и фасовки картофеля в Тамбовской области. Покупка склада — первый шаг в создании сети специализированных комплексов длительного хранения овощей и фруктов для дочерней компании ритейлера «Магнит Агро Фермер», которая управляет закупками сельхозпродукции для розничной сети. Среди приоритетных регионов для дальнейшего развития собственных площадей хранения фермерской продукции — Центр, а также Юг России.



Площадь комплекса — 7 тыс. кв. м. «Магнит» отремонтировал объект и модернизировал оборудование. Теперь комплекс оснащен приемным бункером, транспортерами для закладки продукции на хранение, а также линиями мойки, сухой чистки и фасовки картофеля. В сентябре-октябре склад примет на хранение и переработку 12 тыс. т картофеля от местных хозяйств, а также от фермеров из других регионов Центра, которые сотрудничают с «Магнитом». В период с сентября по апрель комплекс будет отгружать в распределительные центры «Магнита» в европейской части страны картофель — как валом, так и фасованный, а также продукцию с большей добавленной стоимостью: мытые клубни в потребительской упаковке весом 2 кг и 3 кг.



«В этом году объем закупок "Магнитом" овощей и фруктов у российских фермеров по агроконтрактам приблизится к полумиллиону тонн. При этом в стране наблюдается недостаток мощностей для длительного хранения этой продукции, — прокомментировал директор сельскохозяйственного и промышленного комплекса группы компаний «Магнит» Антон Марушев. — Для решения проблемы мы планируем комплексный подход: строить собственные объекты и контрактовать хранилища на долгосрочную аренду у профессиональных операторов. Это поможет нам обеспечить максимальный уровень свежести и качества овощей и фруктов на полках "Магнита" круглый год».



Ранее пресс-служба ритейлера сообщала, что в этом году количество сельхозпредприятий, сотрудничающих с компанией в рамках программы агроконтрактации, увеличилось на 20%, до 175. С начала года у «Магнита» появилось более 30 новых партнеров в разных регионах России. Летом поставки свежих грунтовых овощей в сеть начнут, в том числе, 15 небольших крестьянских хозяйств из Московской области и других регионов Центра, восемь агропредприятий с Юга (Ставропольский и Краснодарский края, а также Волгоградская область), семь фермеров с Урала, а также пять хозяйств из Северо-Западного федерального округа (Ленинградская и Псковская области). Новые партнеры поставят в распределительные центры ритейлера более 20 тыс. т овощей «борщевого набора».



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