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В Карелии открыли первый в стране завод полного цикла по переработке водорослей

Объем инвестиций превысил 500 млн рублей

| Агроинвестор |

В Карелии создается полноценный биотехнологический кластер, объединяющий добычу сырья, производство и науку
В Карелии создается полноценный биотехнологический кластер, объединяющий добычу сырья, производство и науку

В Карелии открыли первый в России завод полного цикла по переработке водорослей Белого моря — ламинарии и фукуса. Проект реализован в рамках концессионного соглашения между правительством региона и компанией «Биомедицинские Инновационные Технологии» (НПО «БИТ»). Производственный комплекс находится в республиканской собственности. Объем инвестиций превысил 500 млн руб., сообщило Минэкономразвития Карелии.

Из уникальных по своему химическому составу бурых водорослей Белого моря завод будет выпускать детское витаминное питание, биологически активные добавки и лечебно-диетические продукты. Плановая мощность завода — 10 тыс. т готовой продукции в год, выход на нее запланирован на 2027 год. Карелия станет основной производственной площадкой НПО «БИТ» по переработке водорослей, в республике создается полноценный биотехнологический кластер, объединяющий добычу сырья, производство и науку, уточняется в сообщении.

«Карелия делает шаг вперед в переработке морских ресурсов. Это практический ответ на задачи, поставленные Президентом России по достижению технологического суверенитета в рамках нацпроекта "Биоэкономика". Запуск завода знаменует переход от первичной переработки водорослей к глубокой», — отметил глава республики Артур Парфенчиков. Карелия — один из ведущих регионов по производству аквакультуры с большим потенциалом, и одно из инновационных направлений в этой сфере — водоросли, сказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. «Нужно выходить на новый уровень, готовить специалистов, реализовывать меры, которые позволят в разы повысить эффективность использования водорослей. В России для этого есть огромная ресурсная база», — подчеркнул он.

Как ранее писал «», совместно с участниками рынка разрабатывает долгосрочную программу развития переработки водорослей до 2040 года. Ее цель — снизить импорт стратегически важных компонентов для фармацевтической промышленности и индустрии питания на 60-70%. География инвестпроектов предполагает формирование трех специализированных производственных кластеров: Дальневосточного, Северо-Западного и Азово-Черноморского. Ведомство рассчитывает на экспорт продукции из России на рынки Ближнего Востока, стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Сырьевая база для нового сегмента оценивается в 250 тыс. т в год.

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