Мукомолы готовы закупать зерно с использованием льготных кредитов

Минсельхоз рассматривает возможность стимулировать закупки пшеницы на внутреннем рынке Pixabay

Президент Российского Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко сообщил, что в связи с сокращением экспорта из-за логистических сложностей возникли проблемы с профицитом зерна на внутреннем рынке. Для помощи в решении этой задачи есть несколько инициатив. «Нам предложено рассмотреть вопрос создания запасов: это и по стране в целом, и особенно был сделан акцент на новые регионы, которые испытывают проблемы с реализацией продукции», — сообщил Свириденко в ходе XVII съезда Мукомольных и крупяных предприятий. В связи с этим союз видит два возможных варианта поддержки сельхозпроизводителей. Первый — увеличить, насколько это возможно, закупку зерна мукомолами в случае предоставления им льготных кредитов на эти цели с субсидируемой ставкой не менее 70% от ставки рефинансирования.



«Второй вопрос, он тоже неоднозначный и дискуссионный, я тоже прошу его обдумать: многие предприятия <...> имеют свободные элеваторные емкости. Мы хотим предложить нашим растениеводам осуществлять завоз зерна на хранение, — сообщил Свириденко. — Естественно, с соответствующей оплатой услуг по приемке, <...> и по хранению зерна <...> и т. д. ». Он также добавил, что союз готов «протянуть руку помощи» аграриям, но это должно происходить на взаимовыгодных условиях.



Накануне сообщалось, что Минсельхоз рассматривает вопрос увеличения закупок зерна на внутреннем рынке, параметры возможного льготного кредитования будут определены с учетом собранной в регионах информации. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько тогда говорил, что предложение выдавать льготные кредиты хорошее, но оно вряд ли позволит существенно увеличить потребление зерна внутри страны. Мощности перерабатывающих предприятий ограничены в первую очередь спросом со стороны конечных потребителей, пояснил эксперт.



По мнению независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, в теории инициатива с выдачей льготных кредитов положительная: переработчики смогут сделать закупки по низкой цене, тем самым уменьшив давление профицита зерна на внутреннем рынке. «Другой момент: а зачем это нужно переработчикам? Крупные агрохолдинги обычно имеют свое производство зерна, и фуражным зерном в этом году они себя обеспечат. А это и большая часть комбикормовой промышленности», — комментировал Корбут «Агроинвестору».



Мукомолы же обычно делают закупки зерна не во время уборки, а спустя пару месяцев. Впрочем, отмечал Корбут, внутреннее потребление их продукции ограничено. «Сделать запас, пока зерно дешевое, можно. Но вопрос еще и в том, насколько заполнены мощности мукомолов для хранения», — рассуждал он. В результате, согласно инициативе, переработчики будут нести затраты на хранение зерна, а также оплату процентов банкам. По мнению Корбута, предложение вряд ли будет масштабировано на всю страну, но для отдельных регионов оно вполне может быть интересным. Эксперт считает, что основная проблема инициативы в том, что у переработчиков нет явного экономической заинтересованности в ней.



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