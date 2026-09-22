Правительство отменило действие экспортной пошлины на зерновые

Минсельхоз рассматривает возможность стимулировать закупки пшеницы на внутреннем рынке Pixabay

Правительство приостановило действие экспортных пошлин на зерновые до конца 2026 года. Постановление, которое вводит нулевую пошлину на пшеницу, меслин, ячмень и кукурузу, опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. Кроме того, до конца года фиксируются экспортные пошлины на подсолнечное масло и шрот на уровне августа — 7748 руб./т и 312 руб./т.



Решение распространяется на поставки зерновых из России в государства, не входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Действие постановления распространяется на сделки с 1 сентября 2026 года. Документ вступает в силу с даты официального опубликования, 21 сентября. Решение об обнулении пошлины на зерно и фиксации для подсолнечного масла и шрота было принято на фоне логистических проблем в Азово-Черноморском бассейне, что привело к падению внутренних цен на растениеводческую продукцию.



Ранее гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорил, что обнуление пошлин на зерновые и фиксация для подсолнечного масла и шрота — это «движение в правильном направлении». «Отрасль также нуждается в начале закупок в интервенционный фонд, реструктуризации краткосрочных кредитов, а также поисках новых экспортных каналов», — комментировал Рылько «Агроинвестору». Кроме того, по его словам, фиксация пошлин на масло и шрот важна, прежде всего, для аграриев: МЭЗы по сравнению с ними находятся в весьма сложном, но в условно «привилегированном» положении.



Руководитель Масложирового союза Михаил Мальцев также отмечал, что члены отраслевого объединения признательны Минсельхозу и Минэкономразвития за поддержку инициативы зафиксировать ставку экспортной пошлины до конца года на уровне августовских значений. «В условиях перестройки логистики с Азово-Черноморского бассейна на Балтику, это решение позволит частично компенсировать возросшие издержки экспортеров, а также поддержать закупочные цены на подсолнечник», — говорил Мальцев «Агроинвестору».



На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу уменьшились вслед за мировыми рынками. Согласно мониторингу ИКАР, пшеница (12,5% протеина, с поставкой в ​​ноябре на условиях FOB из портов Высоцк и Усть-Луга) стоила $268/т, снизившись на $6 долларов по сравнению с предыдущей неделей, пишет Reuters.



Кроме того, «Коммерсантъ» сообщает, что Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области попросило региональные сельхозпредприятия предоставить информацию по возможному объему закупок зерна при условии предоставления им льготных кредитов. Речь идет о кредитах на покупку зерна для мукомолов и животноводов. Накануне, 21 сентября, замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Денис Гамза сообщил о том, что федеральный Минсельхоз поручил регионам предоставить перечень сельхозпроизводителей и мукомолов, которым требуется льготный кредит на покупку пшеницы, писал портал infopro54.ru. Предполагается, что местные переработчики смогут получить льготные кредиты по ставке 9% годовых на закупку зерна.



В Минсельхозе «Коммерсанту» пояснили, что вопрос увеличения закупок зерна на внутреннем рынке прорабатывается, а параметры возможного льготного кредитования будут определены с учетом собранной в регионах информации. По мнению Рылько, предложение выдавать льготные кредиты хорошее, но оно вряд ли позволит существенно увеличить потребление зерна на внутри страны. Мощности перерабатывающих предприятий ограничены в первую очередь спросом со стороны конечных потребителей, говорит эксперт.



Директор «СовЭкона» Андрей Сизов считает сомнительной и саму экономику предложенного решения, приводит его слова «Коммерсантъ». Так, стоимость покупки пшеницы мукомолами — около 8 тыс. руб./т, ее себестоимость — 10-11 тыс. руб./т. То есть переработчикам предлагается приобретать продукцию дороже рынка на 25-37,5%, подсчитал эксперт. Сизов также добавляет, что обычно мукомольные и животноводческие предприятия держат запасы на несколько недель, в редких случаях — месяцев. У многих из них нет резервов для формирования дополнительных запасов. Более действенным механизмом поддержки аграриев, по мнению эксперта, могло бы стать предоставление прямых субсидий или льготных кредитов для растениеводов до восстановления цен.



По мнению независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, в теории инициатива с выдачей льготных кредитов положительная: переработчики смогут сделать закупки по низкой цене, тем самым снизив давление профицита зерна на внутреннем рынке. «Другой момент: а зачем это нужно переработчикам? Так, крупные агрохолдинги обычно имеют свое производство зерна, и фуражным зерном в этом году они себя обеспечат. А это и большая часть комбикормовой промышленности», — прокомментировал Корбут «». Мукомолы, продолжает эксперт, обычно делают закупки зерна не во время уборки, а спустя пару месяцев. Впрочем, отмечает Корбут, внутреннее потребление их продукции ограничено. «Сделать запас, пока зерно дешевое, можно. Но вопрос еще и в том, насколько заполнены мощности мукомолов для хранения», — рассуждает он. В результате, согласно инициативе переработчики будут нести затраты на хранение зерна, а также оплату процентов банкам. По его мнению, предложение вряд ли будет масштабировано на всю страну, но для отдельных регионов оно вполне может быть интересным. Корбут считает, что основная проблема инициативы в том, что у переработчиков нет явного экономической заинтересованности в ней.

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