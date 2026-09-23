«СовЭкон»: темпы сева озимых самые низкие с 2013 года

Дополнительным фактором отставания сева стала неблагоприятная погода В. Бычков / Ведомости

По состоянию на 18 сентября в России озимые зерновые были посеяны на 6,1 млн га против 7,1 млн га годом ранее. Это минимальный показатель с 2013 года, когда аномально дождливая осень серьезно затруднила посевную кампанию, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Текущие темпы сева на 14% ниже прошлогодних и на 25% уступают среднему уровню за пять лет, сравнили аналитики.



На прошлой неделе министр сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что Россия хорошо идет по осенней посевной кампании, озимыми было засеяно почти 6 млн га при плане более 19 млн га, приводило ее слова РИА «Новости». В начале месяца глава Минсельхоза призывала не снижать площади озимого сева. «В прошлом году мы посеяли озимые зерновые и рапс порядка на 20 млн га, чуть ниже, — напоминала она. — Призываю все регионы, которые занимаются озимыми: озимый клин нельзя потерять. Это наш ключевой посев, это наша ключевая задача для того, чтобы обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность по зерновым, и у нас есть партнеры, которых тоже надо обеспечивать зерном».



На озимую пшеницу обычно приходится около 90% общей площади озимых зерновых. В 2025 году агрокультура занимала около 16 млн га из 17,5 млн га всех озимых зерновых, напоминает «СовЭкон». Аналитики отмечают, что аграрии испытывают серьезные финансовые трудности на фоне ограничений экспорта зерна. С июня внутренние цены на пшеницу упали примерно на 40% и сейчас на 20-30% ниже уровня безубыточности, что вынуждает сельхозпроизводителей сокращать посевы озимой пшеницы.



Кроме того, аналитики считают, что аграрии также могут снизить затраты на гектар, прежде всего на удобрения, что дополнительно ухудшает перспективы урожая 2027 года. Дополнительным фактором отставания сева стала неблагоприятная погода: дефицит влаги сдерживает сев в ряде регионов, а в Центральной России продолжается уборочная кампания поздних культур. «Возможное сокращение посевных площадей и снижение затрат аграриев создают риски существенного падения производства пшеницы в Черноморском регионе в 2027 году», — предупреждает «СовЭкон».



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