Сбор зерна достиг 110 млн тонн

Обмолочено около 70% площадей зерновых и зернобобовых культур М. Стулов / Ведомости

Валовой сбор зерна достиг 110 млн т — на 10,5 млн т больше, чем годом ранее. В том числе урожай пшеницы составляет 83,5 млн т, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании оперштаба по проведению сезонных полевых работ, пишет «Интерфакс». Показатели урожайности в целом по стране выше прошлогодних, обмолочено около 70% площадей зерновых и зернобобовых культур. Внутренний рынок уже полностью обеспечен необходимым объемом зерна, подчеркнула глава агроведомства.



Также уже собрано 3,3 млн т масличных, идет сбор сахарной свеклы, картофеля и овощей открытого грунта. «В целом ожидания по году у нас достаточно хорошие, ждем достаточно неплохой урожай в среднем по всем культурам», — добавила Лут.



Озимый сев под урожай 2027 года ведут 44 региона, засеяно 2,3 млн га против 2,1 млн га на ту же дату в прошлом году. «С учетом того, что озимый сев дает наибольший объем зерновых, конечно, озимый клин нам необходимо сохранить. В прошлом году мы посеяли озимые зерновые и рапс порядка на 20 млн га, чуть ниже, — напомнила министр. — Призываю все регионы, которые занимаются озимыми: озимый клин нельзя потерять. Это наш ключевой посев, это наша ключевая задача для того, чтобы обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность по зерновым, и у нас есть партнеры, которых тоже надо обеспечивать зерном».



Лут сообщила, что Минсельхоз прорабатывает меры по сохранению финансовой устойчивости аграриев на фоне сложностей с реализацией их продукции, одной из них может стать мораторий на банкротство в течение сезона-2026/27. Также готовятся дополнительные меры, чтобы поддержать перенаправление экспортных потоков по другим маршрутам из-за сложностей вывоза продукции из акватории Азово-Черноморского бассейна. На субсидирование железнодорожных перевозок правительство выделило 9,7 млрд руб., напомнила министр. Кроме того, прорабатывается пролонгация льготных кредитов и льготного лизинга.



Еще одна мера — закупочные зерновые интервенции, которые, по словам Лут, скорее всего, будут касаться южных регионов. Объем закупок может составить 1-3 млн т. ОЗК по поручению Минсельхоза начала отбор хранителей зерна, которое планируется закупить в ходе предстоящих интервенций, ранее писал «Агроинвестор». Также для своевременного проведения озимого сева агроведомство рассматривает вопрос выделения погектарной поддержки. «Рассчитываем, что комплекс этих мер позволит поддержать рентабельность аграриев и обеспечить необходимый озимый сев в этом году и яровой сев в будущем», — добавила министр.



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