Сбор зерна приблизился к 100 млн тонн

В ближайшие дни потребности внутреннего рынка в зерновых будут закрыты М. Стулов / Ведомости

Сбор зерна в России приближается к 100 млн т, локальные проблемы с топливом оперативно решаются. Об этом министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила «Известиям». По ее словам, в ближайшие дни потребности внутреннего рынка в зерновых будут закрыты. «Наши аграрии являются приоритетом в рамках обеспечения топливом. Минэнерго лично занимается вопросами наших аграриев. Понятно, что в связи с террористическими атаками бывают определенные перекосы в регионах. При этом Минэнерго с основными компаниями очень оперативно перераспределяют ресурсы и направляют в те регионы, где произошла локальная недостача», — сказала глава Минсельхоза (цитата по «Известиям»).



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что Росстат уточнил данные по посевной площади под урожай этого года: агрокультуры заняли 77,3 млн га, тогда как предыдущая оценка составляла 76,8 млн га. Тем не менее, это все равно меньше показателя прошлого года, когда площадь сева достигала 79,5 млн га. В том числе посевы зерновых и зернобобовых снизились с 43,8 млн га до 41,1 млн га, что несколько выше предыдущей оценки (40,8 млн га). Показатель по озимым зерновым не изменился (17,2 млн га), по яровым — повышен на 0,3 млн га, до 23,9 млн га против 26,7 млн га в прошлом году. В том числе озимая пшеница заняла почти 16 млн га, яровая — 9,67 млн га (9,5 млн га согласно предыдущей оценке и 11 млн га в прошлом году).



Общая площадь под пшеницей оценивается в 25,66 млн га — на 0,16 млн га больше, чем ранее, но ниже показателя прошлого года (26,9 млн га). С 376 тыс. га до 379 тыс. га повышена оценка площади сева ржи (425 тыс. га в прошлом году), с 6,17 млн га до 6,9 млн га — ячменя (6 млн га в 2025-м). Показатель по кукурузе не изменился — 2,5 млн га (2,6 млн га годом ранее).



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что уточнение данных Росстатом по посевным площадям зерновых связано с несоответствием предыдущей оценки реальным посевам в Алтайском крае. Он также добавляет, что это уточнение не влияет на прогноз ИКАР по валовому сбору — 138,5 млн т зерна, включая 90 млн т пшеницы. Впрочем, говорит Рылько, вероятен пересмотр этой оценки в сторону снижения по пшенице и увеличения — по ячменю (19 млн т).



Уборочная кампания в России сейчас находится в активной фазе, в ряде южных регионов она уже завершилась, близится к завершению сбора и Крым — министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк оценивает урожай в 2 млн т, пишет РИА «Крым». При этом в Новосибирской области 18 августа был введен режим ЧС регионального характера из-за гибели сельхозкультур на площади свыше 19,5 тыс. га. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Травников. Причиной стали неблагоприятные погодные условия в июне-июле: суховеи, атмосферная и почвенная засуха. Температура воздуха поднималась выше 30 градусов, а верхнего слоя почвы — до 60 градусов.



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