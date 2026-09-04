ОЗК начала отбор элеваторов для хранения зерна интервенционного фонда

Ранее объем закупок оценивался в 1-3 млн тонн А. Гордеев / Ведомости

«Объединенная зерновая компания» (ОЗК) по поручению Минсельхоза начала отбор хранителей зерна, которое планируется закупить в ходе предстоящих интервенций. Конкурсные отборы объявлены в 14 регионах: Краснодарском и Ставропольском краях, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Срок подачи заявок на участие — до 2 октября 2026 года, срок их рассмотрения — 12 октября.



Ранее «Агроинвестор» писал, что объем закупок зерна в интервенционный фонд может составить 1-3 млн т — это одна из мер поддержки, которые рассматривает Минсельхоз в условиях ограничений на экспорт зерна. Об этом говорила глава агроведомства Оксана Лут. «С точки зрения процедурных вещей, мне кажется, больше будет не очень эффективно», — добавляла она.



В конце августа Минсельхоз инициировал отмену обязательного конкурсного отбора для хранения зерна интервенционного фонда. Для оптимизации процесса статус процедуры предлагается изменить с «конкурсного» на общий отбор. Это позволит агенту — ОЗК — в случае единственной заявки заключать договор с этим участником напрямую как с единственным поставщиком без запуска повторных процедур.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что сроки подачи и рассмотрения заявок объясняются сложностью процедуры отбора хранителей зерна. «Эта процедура не предполагает молниеносных решений», — добавляет эксперт. Также он отмечает, что наиболее острая ситуация с «излишками» зерна и, соответственно, снижением цен на него как раз в тех регионах, в которых проводится отбор.



Ранее опрошенные «Агроинвестором» эксперты неоднократно указывали на острую необходимость срочного проведения закупочных интервенций. При этом, по их мнению, объем закупок в 1-3 млн т не окажет существенного влияния на ситуацию. Так, согласно оценке независимого эксперта аграрного рынка Александра Корбута, закупка зерна в фонд уже должна была начаться и в объеме не менее 500 тыс. т в неделю. По мнению гендиректора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, в интервенционный фонд должно быть закуплено порядка 20 млн т зерна, а не 1-3 млн т, поскольку в этом сезоне на экспорт может быть не отгружено 25-35 млн т.



Проблема, считает Корбут, еще и в том, что для подготовки интервенций нужно время — на проведение конкурса, получение кредита для ОЗК и др. «Хотя интервенционные цены, конечно, сейчас очень хорошие. Однако, я думаю, Минсельхоз их еще снизит, чтобы закупить больший объем зерна и иметь гарантии того, что это зерно потом будет продано», — прокомментировал Корбут «Агроинвестору». Еще один вопрос — география хранения фонда: транспортировка по железной дороге может «поглотить» значительную часть субсидии, направленной на эти цели.



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