РЗС: текущие цены на зерно ставят под вопрос проведение озимого сева

Закупки зерна остановились — рынок ждет минимальной цены Pixabay

Президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский считает, что главный фактор риска для урожая 2027 года — это отсутствие денег у аграриев на проведение озимого сева. Такое мнение он высказал в интервью изданию «Бизнес Online». «Просто не на что будет купить необходимые ресурсы, чтобы отсеяться по осени. Физически не на что. Дорога ложка к обеду. То есть уже сейчас нужно закупать ресурсы для того, чтобы осенний сев провести, а денег нет. Для этого надо продать урожай, который собран с полей, хотя бы какую-то часть», — сказал Злочевский.



При этом, по словам Злочевского, цены на зерно продолжают снижаться, и внутренний рынок встал на паузу — закупки зерновых прекратились в ожидании минимальных цен. «В итоге урожай некуда девать, источника денег нет», — говорит он. Кредиты тоже недоступны, также подходит время погашения уже взятых на себя обязательств. «В результате остается только обанкротиться», — добавил глава РЗС. По его мнению, помочь в решении сложившейся ситуации могло бы государство. Например, объявить мораторий на взыскание кредитов, хотя бы отсрочить их погашение. Также, считает Злочевский, помогли бы закупки в интервенционный фонд.



Положение аграриев по оборотному капиталу действительно близко к критическому, но массовое банкротство — пока не базовый сценарий, говорит директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. «Главный риск сейчас в другом: наиболее закредитованные и низкорентабельные хозяйства могут не найти денег на озимый сев», — соглашается он. Так, продолжает Кабаков, цены на зерно уже просели до уровней, при которых для части хозяйств производство становится малорентабельным: пшеница 3-го класса на Юге стоит около 11,7 тыс. руб./т, тогда как минимальный уровень для государственных закупочных интервенций составляет 14,63 тыс. руб./т. Одновременно экспорт зерна с 1 по 20 августа сократился примерно в 2,5 раза, до 1,4 млн т, из-за чего избыточное предложение остается на внутреннем рынке и дополнительно давит на цены.



Проблема уже выходит за рамки ценовой конъюнктуры, отмечает Кабаков. «Деньги нужны сейчас на семена, удобрения, топливо и погашение кредитов, а продать урожай по приемлемой цене становится все сложнее. Финансовая статистика это подтверждает: доля прибыльных организаций в растениеводстве и животноводстве в январе-мае снизилась до 71,5% против 79,5% годом ранее, а сальдированный финансовый результат упал почти на треть», — прокомментировал Кабаков «Агроинвестору». При этом, продолжает он, просроченная кредиторская задолженность пока даже снизилась, поэтому говорить о системной неплатежеспособности всего АПК преждевременно.



Наиболее реалистичный сценарий, скорее, не массовые банкротства, а финансовый отбор. По мнению Кабакова, под ударом окажутся небольшие и средние хозяйства с высокой долговой нагрузкой, дорогой логистикой и низкой рентабельностью. Крупные агрохолдинги переживут ценовой провал легче за счет доступа к финансированию, собственных элеваторов, переработки и возможности дольше держать урожай. При этом высокая стоимость кредитов продолжает давить на отрасль: значительная часть задолженности аграриев привязана к плавающим ставкам.



Минсельхоз не планирует сокращать посевные площади на фоне проблем с экспортом, заявил на межотраслевом совещании по производству и экспорту зерновых и масличных культур, организованном Ассоциацией «Народный фермер» в Краснодарском крае замминистра сельского хозяйства Максим Боровой. «Сокращение непосредственно сева — это точно нарушение продовольственной безопасности, потому что процесс будет достаточно неконтролируемый», — цитирует его «Поле.рф». Также он выразил уверенность, что проблемы с экспортом будут преодолены. В свою очередь директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Андрей Ариткулов отметил, что возможен пересмотр структуры сева. «При планировании посевных площадей на будущий год, мы с каждым регионом отдельно отработаем», — сказал он.

По мнению Кабакова, для урожая 2027 года опаснее даже не сокращение площадей, а экономия на технологии. Если хозяйства начнут снижать закупки удобрений, средств защиты растений, качественных семян и откладывать необходимые работы, то нынешний кризис ликвидности ударит по урожайности уже следующим летом.«Ключевым становится скорость реакции государства. Минсельхоз уже рассматривает закупочные интервенции, продление льготных кредитов и субсидирование реализованного зерна. Если эти меры быстро превратят часть урожая в ликвидность, ситуацию можно удержать», — считает Кабаков. Если же экспорт останется слабым, цены продолжат снижаться, а поддержка запоздает, то осень может стать точкой перелома: аграрии будут вынуждены продавать зерно по любой цене, терять оборотный капитал и одновременно входить в новый сезон с высокой долговой нагрузкой. Тогда банкротства отдельных хозяйств перестанут быть исключением и могут стать заметным фактором консолидации российского АПК, заключил эксперт.



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