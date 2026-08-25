Сельхозпроизводители не наблюдают проблем с топливом

Профильным ведомствам и нефтяным компаниям поручено держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей Pixabay

На прошлой неделе заместитель председателя правительства Александр Новак поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей. Также в сообщении правительства по итогам совещания по ситуации на внутреннем рынке топлива, отмечалось, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная кампания проходит штатно. «Агроинвестор» спросил у сельхозпроизводителей, как у них обстоят дела с доступностью топлива.



Председатель наблюдательного совета агрофирмы «Прогресс» из Краснодарского края Александр Неженец отмечает, что система получения ГСМ для сельхозпроизводителей в регионе более-менее наладилась. «Мы получаем квоты для покупки дизтоплива по приемлемым ценам, правда, возить его приходится на большие расстояния», — рассказывает он. Запасов топлива в компании не делают из-за нехватки средств. Цены реализации зерна, которые предлагает рынок, гораздо ниже себестоимости, добавляет он. «Поэтому мы пока воздерживаемся от его продаж — пытаемся реализовывать другие культуры: сахарную свеклу, рапс. Кроме того, у нас есть животноводство, которое позволяет нам получать оборотные средства. Но все равно ситуация остается напряженной», — отмечает руководитель. Тем не менее, у «Прогресса» достаточно ресурсов для проведения текущих сельхозработ в обычном режиме, без отставания.



«Дефицита топлива у нас не было благодаря нашей предусмотрительности и наличию оборотных средств (в марте-мае 2026 года создали запас дизеля на 2-2,5 месяца), — делится заместитель гендиректора ГК «Михеевская нива» (Нижегородская область) Леонид Мудров. — Одновременно была проведена слаженная и оперативная работа местного Минсельхоза и губернатора нашей области, которые договорились с "Лукойлом" о льготных ценах на дизельное топливо для сельхозпроизводителей и об их приоритете в части его приобретения».



Удалось избежать дефицита горючего и компании «АгроГард». Уборочная в хозяйствах холдинга не останавливалась. «Наши филиалы обеспечены топливом с запасом в 30 дней, поставки осуществляются своевременно, — рассказывает гендиректор компании Павел Царев. — Однако топливный кризис обернулся финансовым бременем для предприятий: с начала года стоимость дизеля выросла на 33,7%, а в пиковый летний сезон закупать горючее приходилось вдвое дороже февральских цен».



Вынужденные закупки по высоким тарифам наносят удар по рентабельности производства, продолжает руководитель. Стремительно растущие затраты на энергоносители накладываются на неблагоприятную рыночную конъюнктуру и падение спроса на зерно. В результате себестоимость продукции растет, а маржинальность бизнеса стремительно сокращается, резюмирует Царев.



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