«Ростсельмаш» увеличил производство и продажи техники на 20%

«Ростсельмаш» в первом полугодии увеличил объем производства и продаж техники на 20%. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Виноградов в ходе круглого стола по вопросам промышленности, пишет «Интерфакс». Правда, эти показатели по-прежнему более чем в два раза ниже возможностей предприятия, признал он. «То есть мы идем ниже наших показателей, которые достигнуты в предыдущие периоды в 2021—2022 годах», — уточнил Виноградов.
По его словам, на продажи техники продолжает влиять ряд факторов, в числе которых низкая стоимость зерна, но при этом высокие затраты аграриев на логистику, топливо
Выстроенная работа позволяет предприятию резко не сокращать и не увеличивать персонал при сезонных всплесках производства. «Завод работает полную рабочую неделю, пять дней в неделю. Запланированный отпуск коллектива — в сентябре. Мы каждый год его планируем, когда весь завод уходит в производственный коллективный отпуск», — добавил Виноградов.
В 2025 году «Ростсельмаш» переносил единый ежегодный корпоративный отпуск с августа-сентября на июнь для оптимизации затрат на производство в условиях резкого ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники. Также прошлой весной из-за низкого спроса предприятие переводило сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.
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