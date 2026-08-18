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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

«Ростсельмаш» увеличил производство и продажи техники на 20%

Однако показатели по-прежнему существенно ниже возможностей предприятия

| Агроинвестор |

«Ростсельмаш» стабилизировал производство и в этом году не планирует сокращать сотрудников
«Ростсельмаш» стабилизировал производство и в этом году не планирует сокращать сотрудников

«» в первом полугодии увеличил объем производства и продаж техники на 20%. Об этом сообщил гендиректор компании Александр Виноградов в ходе круглого стола по вопросам промышленности, пишет «Интерфакс». Правда, эти показатели по-прежнему более чем в два раза ниже возможностей предприятия, признал он. «То есть мы идем ниже наших показателей, которые достигнуты в предыдущие периоды в 2021—2022 годах», — уточнил Виноградов.

По его словам, на продажи техники продолжает влиять ряд факторов, в числе которых низкая стоимость зерна, но при этом высокие затраты аграриев на логистику, топливо и т. д. Тем не менее, «» стабилизировал производство и в этом году не планирует сокращать сотрудников. «В этом году мы программ по сокращению кадров не предпринимали, максимально выровняли свой темп производства по этому году. По следующему году точно так же планируем», — приводит слова Виноградова «Финмаркет».

Выстроенная работа позволяет предприятию резко не сокращать и не увеличивать персонал при сезонных всплесках производства. «Завод работает полную рабочую неделю, пять дней в неделю. Запланированный отпуск коллектива — в сентябре. Мы каждый год его планируем, когда весь завод уходит в производственный коллективный отпуск», — добавил Виноградов.

В 2025 году «» переносил единый ежегодный корпоративный отпуск с августа-сентября на июнь для оптимизации затрат на производство в условиях резкого ухудшения ситуации на рынке сельхозтехники. Также прошлой весной из-за низкого спроса предприятие переводило сотрудников на четырехдневную рабочую неделю.

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