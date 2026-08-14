«Транспорт будущего»: компания готова отвечать за ошибки, но будет защищать свое имя

В сентябре 2024 года Росавиация сертифицировала типовую конструкцию первого российского агробеспилотника S-80 «Транспорт будущего»

Компания «Транспорт будущего» прокомментировала уголовное дело, по которому ранее были арестованы и заключены под стражу топ-менеджеры «Эфко», включая бенефициара группы Валерия Кустова. «Мы долго сознательно не вступали в публичную полемику. Но есть черта, за которой молчание начинает восприниматься как согласие с ложью», — сообщила компания в соцсетях.



Руководителей «Эфко» обвиняют в махинациях при реализации программы импортозамещения при разработке и производстве беспилотников. Также по этому делу обвиняется в особо крупной растрате замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. Весной был задержан по обвинению в мошенничестве экс-гендиректора «Транспорта будущего» Юрий Козаренко. Следствие считает, что топ-менеджеры «Эфко» получали субсидии министерства, закупали готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали и выдавали за свои разработки. РБК ранее сообщало, что ущерб по этому делу может превышать 8 млрд руб. Топ-менеджеры «Эфко» не признают вину и обжаловали свои аресты.



В дронах «Транспорта будущего» действительно есть китайские комплектующие, подтвердили в компании «Коммерсанту-Черноземье». «Использование отдельных иностранных компонентов сегодня остается обычной практикой для российской отрасли беспилотных авиационных систем: часть необходимой компонентной базы в России пока просто не производится», — сказали изданию в компании, уточнив, что приобретают за рубежом только то, что невозможно купить в России.



«Транспорт будущего» занимался разработкой и поставкой транспортного беспилотника «Изделие 80». Он поставлялся в комплексе, который включал два летательных аппарата, оборудование для транспортировки и запасные комплектующие, уточнила компания в своем сообщении. «Стоимость такого комплекса была ниже того, что сейчас некоторые Телеграм-каналы называют стоимостью одного дрона», — отметили в компании.



«В начале весны в "Транспорте будущего" сменился генеральный директор. С тех пор мы последовательно разбираем накопившиеся проблемы и исправляем то, что требует исправления, — отмечает компания. — Что происходило раньше — вопрос, в котором, надеемся, разберутся компетентные органы. Мы со своей стороны готовы предоставлять всю необходимую информацию. А сами будем заниматься тем, чем должны: исправлять проблемы, делать технику, которая работает, и показывать ее в деле». В компании подчеркнули, что готовы отвечать за свою работу и ошибки, но точно так же готовы защищать свое имя.



В 2023 году компания «Транспорт будущего» ввела в эксплуатацию первую очередь завода по выпуску беспилотных авиационных систем в особой экономической зоне «Тольятти». Общий объем инвестиций в проект оценивался в 7 млрд руб., из которых около 3 млрд руб. было направлено на разработку новых моделей и создание производственной инфраструктуры. В сентябре 2024 года Росавиация сертифицировала типовую конструкцию первого российского агробеспилотника S-80. Он предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает полезной нагрузкой 40 кг и способен обрабатывать до 18 га в час. В компании отмечали, что S-80 — первый сертифицированный российский дрон, производство которого налажено серийно. В январе 2025-го компания получила акт годности к эксплуатации на дрон S-80 для доставки грузов, что дало право беспилотнику совершать полеты в городе в рамках экспериментального правового режима и выполнять эксперименты по доставке потребительских товаров.



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