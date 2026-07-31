Председатель совета директоров «Эфко» Валерий Кустов арестован

Претензии следствия связаны со структурой «Эфко» «Транспорт будущего» wikipedia

Председатель совета директоров ГК «Эфко» Валерий Кустов арестован на два месяца, сообщили информагентства со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Кустову предъявлено обвинение в хищении путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), а также в растрате (ст. 160 УК РФ). Наказание по этому обвинению предусматривает до 10 лет колонии.



Также суд арестовал гендиректора «Эфко» Евгения Ляшенко. 29 июля по этому же делу суд были арестованы директор по стратегическому развитию «Эфко» Владислав Романцев, его заместитель Екатерина Кустова, а также замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. Первые двое арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, чиновницу обвиняют в особо крупной растрате. Они будут находиться под стражей до конца сентября.



В пресс-службе ГК «Эфко» подтвердили задержание нескольких сотрудников компании и выразили им поддержку. В компании подчеркнули, что сотрудники, в отношении которых проводятся процессуальные действия, внесли значительный вклад в развитие бизнеса, пишут «Ведомости». Каждый из задержанных «принимает непосредственное участие в становлении отрасли биоэкономики и вносит личный вклад в развитие инновационных проектов и обеспечение продовольственной безопасности РФ», отметили в «Эфко». Компания продолжает работу в штатном режиме.



Претензии следствия связаны с хищением денег, выделенных государством для финансирования производства беспилотных летательных аппаратов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. По информации «Коммерсанта», в начале 2025 года Минпромторгом выделялись субсидии на программу импортозамещения при разработке и производстве беспилотников. Исполнителем числилась входящая в ГК «Эфко» компания «Транспорт будущего». Ее бывший гендиректор Юрий Козаренко был отправлен под стражу по обвинению в мошенничестве в мае этого года.



По данным Rusprofile, ООО «Транспорт будущего» зарегистрировано в ноябре 2021 года в поселке Белая Вежа Белгородской области. Компания работает в сфере производства вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов, что подтверждается действующей лицензией на разработку, производство, испытание и ремонт авиационной техники. 98% долей принадлежит АО «ИБС», оставшиеся 2% — АО «Беспилотные Технологии». В 2025 году выручка компании составила 5,45 млрд руб., что в 4,3 раза превышает показатель 2024 года (1,26 млрд руб.). При этом чистый убыток сократился на 70% — с 2,73 млрд руб. до 807 млн руб.



В 2023 году компания ввела в эксплуатацию первую очередь завода по выпуску беспилотных авиационных систем в особой экономической зоне «Тольятти». Общий объем инвестиций в проект оценивался в 7 млрд руб., из которых около 3 млрд руб. было направлено на разработку новых моделей и создание производственной инфраструктуры. В сентябре 2024 года Росавиация сертифицировала типовую конструкцию первого российского агробеспилотника S-80 компании «Транспорт будущего». Он предназначен для точечного внесения удобрений и средств защиты растений, обладает полезной нагрузкой 40 кг и способен обрабатывать до 18 га в час. В компании отмечали, что S-80 — первый сертифицированный российский дрон, производство которого налажено серийно. На заводах компании в Тольятти и Белгородской области тогда производилось 100 S-80 в месяц, в 2025 году планировалось выйти на выпуск 250 беспилотников в месяц, сообщал РБК. В январе 2025-го компания получила акт годности к эксплуатации на дрон S-80 для доставки грузов, что дало право беспилотнику совершать полеты в городе в рамках экспериментального правового режима и выполнять эксперименты по доставке потребительских товаров. К 2030 году планировалось выпустить 4 тыс. таких доставщиков, сообщала тогда компания.



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