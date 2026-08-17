«Логика молока» вложит до 30 млрд рублей в новый флагманский завод

Завод будет расположен в Московской области «Логика молока»

Ведущий производитель свежих молочных продуктов, детского питания и напитков на растительной основе в России — «Логика молока» (ранее — Health & Nutrition, до этого «Данон Россия»; бренды «Простоквашино», «Тёма», «Актибио» и др.) — построит новый флагманский молочный комбинат в Московской области. Предприятие будет расположено на территории индустриального парка «Северное Шереметьево» на базе бывшего склада автоконцерна Mercedes-Benz. Сделка по покупке объекта и прилегающих территорий завершена, сообщила пресс-служба компании. Инвестиции в проект составят до 30 млрд руб.



На заводе будет оборудовано 11 линий для производства молока, кефира, творога, сметаны, а также питьевых и ложковых йогуртов, творожных десертов с возможностью расширения под новые продукты. Максимально возможная мощность переработки — до 1,75 тыс. т сырого молока в сутки, что сделает завод одним из крупнейших в России. В сообщении уточняется, что «Логика молока» видит значительный потенциал роста спроса на молочную продукцию, особенно это касается современных категорий, а также продуктов с повышенной функциональностью и пользой для организма на российском и зарубежных рынках. Новое предприятие даст возможность существенно нарастить объем производства востребованных категорий молочных продуктов, чтобы обеспечить текущий и будущий спрос.



По словам гендиректора «Логики молока» Якуба Закриева, для сохранения лидерских позиций компании, обеспечения спроса и потребностей рынка, недостаточно модернизировать уже действующие предприятия. «Необходимо строить новые высокоавтоматизированные мощности, которые оборудованы по последнему слову науки и техники. Поэтому строительство нового завода в Глазово позволит “Логике молока” не только обеспечить достижение целей, поставленных в нашей “Стратегии 2030”, но и будет способствовать укреплению продовольственной безопасности России», — приводятся в сообщении слова Закриева.



По словам управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева, этот проект «Логики молока» станет крупнейшим молочным заводом в России по мощности переработки, они сопоставимы только с «Лианозовским молочным комбинатом», но второе предприятие имеет гораздо больше производственных линий — около 40. «С учетом расширения завода “Логики молока” в Чехове (Московская область) под производство греческих йогуртов, это действительно очень большой проект», — добавляет Груздев.



Однако, обращает внимание он, во-первых, пока нет ясности, в какие сроки будет построен новый завод. Во-вторых, вопрос еще и в том, что будут выпускать другие производственные мощности «Логики молока» после запуска флагманского предприятия в Глазово. Кроме того, компании потребуется перестроить всю свою логистику под комбинат — это обязательное условие при таких объемах переработки. «Новый завод большой даже для рынка Москвы. Вопрос в том, как будут перераспределяться потоки с других площадок “Логики молока”, как изменится их конфигурация», — прокомментировал Груздев «Агроинвестору». Кроме того, обращает внимание он, найти такой объем сырья во всем ЦФО будет непросто. Также Груздев говорит, что, безусловно, потенциал роста спроса на молочную продукцию в России есть, но в конечном итоге это будет зависеть от динамики доходов населения.



В пресс-службе «Логики молока» «Агроинвестору» уточнили, что сейчас проект находится на этапе подготовки технического задания. Планируется, что строительство начнется в третьем квартале 2027 года, а запуск первых линий в эксплуатацию состоится до конца 2028-го. Там также сообщили, что компания видит возможности для покрытия потребностей завода в сыром молоке за счет мощностей Московской и смежных областей.



Ранее «Агроинвестор» писал, что вложения «Логики молока» в развитие бизнеса до 2030 года могут превысить 120 млрд руб. Инвестиционная программа была принята еще в прошлом году, тогда она оценивалась в 100 млрд руб., но сейчас с учетом ряда макроэкономических факторов ее стоимость выросла. «Эта программа охватывает все направления нашей деятельности — от модернизации уже действующих предприятий и расширения производственных мощностей до поддержки социальных инициатив в регионах нашего присутствия», — уточнял Закриев в апреле. Общий объем капитальных затрат компании в этом году составит более 9,2 млрд руб. — вдвое больше, чем в 2025-м. Модернизация и реконструкция так или иначе коснутся всех 13 площадок холдинга, отмечал топ-менеджер.



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