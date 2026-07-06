Логичное решение «Логики молока». Холдинг планирует вложить в развитие бизнеса 120 млрд руб.

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Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Согласно планам, модернизация и реконструкция затронут все 13 производственных площадок компании. Эксперты называют этот проект самым масштабным в отрасли. В целом инвестиционная активность в молочной переработке сохраняется, хотя темпы притока новых вложений и замедлились. Негативное влияние на данный процесс оказывает высокая стоимость кредитов, сокращение господдержки и неопределенность спроса. При этом консолидация в секторе может продолжиться, и преимущество получат игроки, способные сочетать масштаб с операционной гибкостью

Инвестиции компании «Логика молока» в развитие бизнеса до 2030 года могут превысить 120 млрд руб., сообщил в апреле гендиректор компании Якуб Закриев. Инвестиционная программа была принята еще в прошлом году, тогда она оценивалась в 100 млрд руб., но сейчас с учетом ряда макроэкономических факторов стоимость ее выросла. «Эта программа охватывает все направления нашей деятельности — от модернизации уже действующих предприятий и расширения производственных мощностей до поддержки социальных инициатив в регионах нашего присутствия», — уточнял Закриев. Общий объем капитальных затрат компании в этом году составит более 9,2 млрд руб. — вдвое больше, чем в 2025-м. Модернизация и реконструкция так или иначе коснутся всех 13 площадок холдинга, отмечал топ-менеджер.



Большие планы, большие вложения

По мнению генерального директора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артема Белова, инвестпрограмма «Логики молока» в 120 млрд руб. на текущий момент остается самым масштабным проектом в молочной переработке. «Программа подразумевает как модернизацию и повышение эффективности действующих мощностей, так и выход в новые категории, что позволит игроку укрепить свои позиции лидера среди российских предприятий и быть более финансово устойчивым благодаря диверсификации портфеля и обновлению мощностей», — считает эксперт.



Предыдущий собственник на протяжении нескольких лет не проявлял интереса к развитию производственных активов, объясняет решение об инвестициях Закриев. По этой причине после завершения локализации компания заложила данный объем инвестиций, чтобы обеспечить устойчивое и долгосрочное развитие предприятий, их техническое усовершенствование и дальнейшее наращивание производства до 1 млн т уже в 2026 году.



Так, в частности, планируются инвестиции в завод в подмосковном Чехове, где продолжается расширение мощностей по производству греческого йогурта. Там же строится биотехнологический центр по разработке и выпуску заквасочных культур. Его создание в компании считают не только корпоративной, но и государственной задачей. «Заквасочные культуры необходимы для производства широкой линейки молочных продуктов, однако сейчас в мире существует крайне ограниченное число компаний, выпускающих такие компоненты, — обращает внимание Закриев. — Биоцентр повысит самообеспеченность наших предприятий сырьем для производства молочных продуктов, а также станет дополнительным шагом для обеспечения продовольственного суверенитета России».



Среди прочих планов — новые мощности по производству напитков на растительной основе в Самаре и по сушке молока в Казани. «В Липецке, Саранске, Лабинске и Санкт-Петербурге продолжится расширение мощностей по традиционным и современным молочным продуктам, — продолжает руководитель. — Важным направлением вложений является и наука — только в 2026 году в R&D будет направлено свыше 1,5 млрд руб. для разработки и создания новых функциональных продуктов».



«Логика молока» также ведет постоянную работу по повышению эффективности операционных процессов, и ключевым инструментом тут является автоматизация, подчеркивает Закриев. «До конца 2026 года мы намерены внедрить роботизированные технологии на 54 из 68 производственных линий, эти решения позволяют существенно повысить эффективность производства, — утверждает он. — Помимо этого, будем расширять и сферы применения искусственного интеллекта, нейросетей и технологий умного зрения как на этапах производства, так и в менеджменте. В фокусе особого внимания проекты, связанные с расширением использования ИИ в аналитике, продажах — это важный элемент нашей системы прогнозируемости спроса, повышения точности поставок и в конечном счете снижения издержек от списаний».



Глава компании отмечает, что каждый проект в определенной степени уникален и зачастую реализуется в отрасли впервые, что может вызывать ряд технических и логистических сложностей, которые, впрочем, оперативно решаются.



Инвестиции в инновации

Эксперты считают программу «Логики молока» логичной и своевременной. А вот в целом инвестиционный процесс в сфере переработки молока они оценивают как умеренно активный. Согласно информации Союзмолока, в 2025 году совокупный объем капиталовложений в сектор превысил 95 млрд руб., что на 12% выше показателя 2024-го. В 2026-м показатель может достигнуть 105-110 млрд руб., прогнозирует организация. По расчетам Молочного союза России, на молочную отрасль приходится 21,7% всех инвестиционных проектов, реализуемых в пищевой промышленности.



Привлекательности сектора для инвестора способствует более высокая маржинальность по сравнению с производством сырого молока. «В отличие от молочного животноводства, которое балансирует на грани рентабельности из-за высоких издержек и отмены некоторых субсидий, глубокая переработка позволяет контролировать маржу», — утверждает экономист, старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова.







Переработка молока остается стратегически привлекательной для инвесторов благодаря нескольким факторам, отмечает Белов. Помимо хорошей маржинальности, среди них растущий внутренний спрос на функциональные и «здоровые» продукты, а также сохраняющаяся перспектива наращивания экспорта при ослаблении рубля. В целом рынок молочной переработки в России находится на пороге качественных изменений: от массового производства «белых» товаров к выпуску высокотехнологичных продуктов с максимальной добавленной стоимостью, добавляет эксперт.



Генеральный директор компании «Кизельманн Рус Юг», эксперт «Института молока» Сергей Резуненко оценивает долю модернизированных современных перерабатывающих предприятий в стране лишь в 35-40%. «Остальные требуют модернизации, так как работают неэффективно, производят традиционные виды продукции с небольшими сроками хранения при отсутствии вариативности производства, — констатирует он. — Не все сети хотят видеть эти продукты, максимум — региональные, поэтому данная ниша — порядка 60% — требует модернизации и вложений».



Инвестировать в переработку выгодно тогда, когда речь идет о выпуске продукции, способной обеспечить высокую маржинальность, акцентирует внимание директор Молочного союза России Людмила Маницкая. Производство традиционных молочных продуктов остается важным, но именно инновационные и специализированные направления формируют теперь основные точки роста, подчеркивает она. Наиболее интересными направлениями для новых вложений сейчас представляются сыры различных категорий, сухие молочные ингредиенты, продукты переработки сыворотки, высокобелковая и безлактозная продукция, функциональное и специализированное питание, компоненты для пищевой промышленности.



«Логика молока» является лидером в производстве свежих молочных продуктов в России, а также одним из ведущих производителей детского питания и альтернативных напитков на растительной основе. Продукция производится на 13 заводах под брендами «Простоквашино», «АктиБио», Actimuno, «Растишка», «Тёма», «Даниссимо», «Био Баланс», «Актуаль» и другие. Также холдинг выпускает альтернативные напитки на растительной основе под брендом Planto.



До октября 2025 года компания носила название Health & Nutrition (H&N) до сентября 2023-го — «Данон Россия». О намерении отказаться от контроля над своим основным бизнесом в России Danone объявила еще в октябре 2022 года. Французская компания искала, кому передать активы. Но затем ее доли в российской «дочке» были переданы в управление Росимущества (указ об этом президент Владимир Путин подписал 16 июля 2023-го), а генеральным директором АО «Данон Россия» был назначен Якуб Закриев — племянник Рамзана Кадырова. Через два месяца после этого АО «Данон Россия» была переименована в «Эйч энд Эн» и начала использовать бренд Health & Nutrition. В марте 2024-го внешнее управление в Health & Nutrition было отменено, а уже в мае французская Danone объявила о завершении продажи своего российского бизнеса предприятию «Вамин» из Татарстана. В декабре 2024-го владельцем компании, получившей контроль над активами Danone в России, на тот момент сменившей название на «Юнимилк», стал Руслан Алисултанов.

Между тем, несмотря на сложную экономическую ситуацию и значительную стоимость кредитных ресурсов, инвестиционная активность в молочной переработке сохраняется, продолжает Маницкая. Это значит, что бизнес по-прежнему верит в перспективы отрасли. «Вместе с тем необходимо понимать, что инвестируют прежде всего крупные компании, обладающие достаточным запасом финансовой устойчивости, — отмечает она. — Мы видим проекты по строительству и модернизации сыродельных предприятий, производств сухих молочных ингредиентов, продукции глубокой переработки молока, особое внимание также уделяется переработке сыворотки, выпуску белковых концентратов, функциональных и специализированных продуктов питания». Эксперт оценивает перспективы данных проектов положительно, однако добавляет, что успех будет зависеть не столько от объемов производства, сколько от способности компаний выпускать востребованную продукцию с высокой добавленной стоимостью. «Простое увеличение мощностей уже не является самоцелью, теперь необходимо инвестировать в эффективность, технологии и качество», — обращает внимание Маницкая.



Что касается предприятий по традиционной переработке, то их в стране достаточно. По данным партнера по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбины Корягиной, ввод мощностей по выпуску цельномолочной продукции в 2025 году составил рекордные 668 т в смену против 359,6 т в 2024-м. «В базовой переработке (производстве питьевого молока, кефира, сметаны) у нас наблюдается избыток, а розничный спрос на эти категории в натуральном выражении проседает, — знает она. — В сегменте глубокой переработки, наоборот, наблюдается дефицит: заводов по производству сыров, молочных ингредиентов, сухих смесей и масла по-прежнему не хватает, поэтому новые предприятия строятся с прицелом на закрытие нехватки продукции в этих нишах и замещение ушедших европейских брендов».



Другие проекты

За последний год в российской молочной переработке наблюдается тренд на создание высокотехнологичных производств, рассказывает Корягина. Основным трендом аналитик называет смещение фокуса с базовой молочной продукции в сторону глубокой переработки и создания межрегиональных хабов. Например, в Новосибирской области «ЭкоНива» возводит крупнейший в России завод по переработке 1,15 тыс. т молока и производству 100 т сыра в сутки. В Татарстане заявлено строительство молочного комбината за 5 млрд руб., который обещает перерабатывать все местное молоко с 2026 года. Там же развиваются проекты компаний «Восток Агро» и «Камский бекон». Заявлены планы по производству фармацевтической и пищевой лактозы, высокобелковых концентратов, мицеллярного казеина в Смоленской области, Татарстане и Алтайском крае, дополняет Корягина.







Аналитик Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Елена Чернигина выделяет еще несколько проектов, которые, согласно планам инвесторов, должны быть реализованы уже в текущем году. Так, Юговской комбинат молочных продуктов должен запустить новое производство сыра мощностью переработки порядка 1 тыс. т сырого молока в сутки в Пермском крае, а Мелеузовский молчноконсервный комбинат — новую линию по выпуску заменителей грудного молока на 400 т молока в сутки в Башкортостане. Также есть планы по расширению и модернизации бизнеса у компаний «Молвест» и «Лебедянь».



В 2025 году ГК «Молвест» приступила к реализации инвестпроекта по строительству завода в Калачеевском районе Воронежской области. Предприятие будет осваивать до 2 тыс. т молоко-сырья в сутки. Компания планирует увеличить выпуск концентратов сывороточных и молочных белков, а также пермеата — порошка, получаемого при извлечении белков из сыворотки методом ультрафильтрации с помощью наукоемких технологий. Используются данные ингредиенты в том числе для производства детского и специализированного питания. После запуска новых мощностей (в 2027 году) завод сможет выпускать до 39 тыс. т продукции в год против нынешних 17 тыс.







По словам основателя ГК «Молвест» Аркадия Пономарева, производство детских смесей и заменителей грудного молока все еще существенно зависит от импорта концентратов молочного белка (КМБ). В страну ежегодно завозится в среднем 11-12 тыс. т этих компонентов — порядка 90% потребности. Инвестиционная стратегия группы направлена на преодоление этой зависимости. Стоимость проекта — около 8 млрд руб.



Якуб Закриев видит перспективы отрасли (и инвестстратегии компании) в повышении интереса потребителя к здоровому питанию. «Молочные продукты воспринимаются как основа здорового рациона человека, главный источник белка и кальция, — комментирует он. — Более того, с учетом тренда на ЗОЖ и занятия спортом спрос на высокобелковые молочные продукты существенно возрос, что также является стимулом технологического и продуктового развития отрасли».



Не без сложностей

Несмотря на реализацию новых проектов, инвестиционная активность переработчиков молока все-таки сдерживается экономическими факторами. «Себестоимость переработки в 2024 году выросла на 18-21% из-за удорожания сырья, упаковки и логистики, — сообщает Альбина Корягина. — Кроме того, в 2025-м изменились условия по льготным инвестиционным кредитам, что заставляет компании чаще опираться на собственные возможности». По данным эксперта, доля средств организаций в общем объеме вложений в отрасль выросла до 59,3 млрд руб. по итогам прошлого года.



За 2025 год инвестиции в пищевую промышленность сократились почти на 46%, а число новых проектов снизилось на 45%, делится цифрами Людмила Маницкая. Это говорит о том, что в отрасли остаются только наиболее устойчивые и экономически обоснованные проекты, делает вывод она.



Сектор сталкивается с серьезными вызовами: рост себестоимости сырья, логистики и энергоресурсов давит на маржинальность, сохраняется высокая конкуренция на полке, в том числе со стороны белорусских производителей, комментирует Артем Белов. В таких условиях слабым игрокам, которые годами не вкладывались в модернизацию и не работали над повышением эффективности и развитием собственного бренда, будет крайне сложно конкурировать за потребителя, считает он. «В среднесрочной перспективе мы ожидаем продолжения консолидации отрасли: неэффективные мощности будут уходить с рынка, уступая место крупным технологичным производствам, способным выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью и имеющим высокую финансовую устойчивость», — прогнозирует эксперт.



Ассортимент пополнился мороженым В начале этого года новым направлением в деятельности холдинга стало производство мороженого: «Логика молока» приобрела крупнейшую в Сибири фабрику по выпуску данного продукта — «Полярис». Мощности предприятия расположены в Новосибирске и составляют более 19 тыс. т продукции ежегодно.



«“Логика молока” постоянно изучает возможности расширения продуктового портфеля в различных категориях молочных продуктов, и начало производства мороженого является логичным продолжением данной работы, — комментирует решение о покупке Якуб Закриев. — Данная сфера даст синергетический эффект для бизнеса, дополнительные компетенции в сфере операционной деятельности, а также расширит возможности для экспорта».



По оценке Milknews, «Полярис» является крупнейшим производителем мороженого в СФО и входит в топ-10 лидеров в России. В активе фабрики более 80 видов мороженого под марками «Простоквашино», Salwadore, «Дело в сливках» и др. Продукция поставляется в страны СНГ, Монголию, Китай и Вьетнам.

Важны вопросы сохранения и совершенствования мер государственной поддержки как производителей молока, так и переработчиков, продолжает Маницкая. «Я убеждена, что дальнейшее развитие отрасли возможно только при сбалансированном развитии всех звеньев цепочки — от производства сырого молока до глубокой переработки и продвижения готовой продукции на внутреннем и внешнем рынках, — подчеркивает она. — Именно такой подход позволит обеспечить устойчивый рост инвестиций и повышение конкурентоспособности российской молочной отрасли».



Еще одной серьезной проблемой Маницкая считает дефицит кадров. А вот Сергей Резуненко уверен, что крупные производства способны решать кадровую проблему. «Нехватка персонала, конечно, имеет место, но чем лучше условия труда, чем выше заработная плата, тем меньше предприятие страдает от дефицита специалистов, — полагает он. — Больше всего работников не хватает там, где много ручного труда, тяжелые условия, низкая заработная плата». Нивелировать эту проблему можно за счет максимальной автоматизации производства и повышения эффективности труда, считает эксперт.



Усложняют реализацию новых проектов трудности с поставками высокотехнологичного оборудования, добавляет Резуненко. Однако они постепенно преодолеваются, а инвестиции в приобретение современных линий компенсируются их грамотным использованием. «Проблемы с оборудованием появились после ухода из страны некоторых зарубежных поставщиков, сроки доставки удлинились в связи с изменениями логистики, но теперь эти сроки уже зафиксировались и дают возможность планирования», — утверждает он.



Возможности внешней торговли

Инвестиции в производство новых видов продукции позволяют осваивать новые рынки. По мнению Сергея Резуненко, перспективными рынками остаются страны Африки и Персидского залива. «Но не нужно пытаться продать туда то, что мы едим сами, необходимо создавать продукты, которые востребованы там», — акцентирует внимание он.







Пока же ключевыми покупателями российской молочки выступают страны ЕАЭС (Казахстан, Беларусь, Киргизия, Армения), а также значительные объемы уходят в Узбекистан и Китай, знает Юлия Тулупникова. В качестве премиальных направлений активно развиваются экспортные поставки в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. «Государство компенсирует экспортерам часть затрат и открывает новые рынки, — говорит она. — В частности, Минсельхоз рассматривает программы льготного кредитования инвестиций в создание перерабатывающих мощностей непосредственно за рубежом (в странах-импортерах)».



По мнению Людмилы Маницкой, особого внимания требует ситуация на китайском рынке. «КНР остается одним из наиболее перспективных направлений для российских поставщиков, однако экспортерам приходится работать в условиях растущей конкуренции со стороны крупнейших мировых производителей молочной продукции, — отмечает она. — Дополнительным фактором становятся высокие требования к безопасности, прослеживаемости и качеству продукции, а также обновление регуляторных требований».







Впрочем, новые барьеры возникают не только на дальних рынках. Даже на постсоветском пространстве бизнес сталкивается с дополнительными требованиями к маркировке продукции. «В частности, в Азербайджане обязательная информация о пищевой продукции должна предоставляться на азербайджанском языке до прохождения таможенных процедур, — знает Маницкая. — Это касается сведений о производителе, составе продукции, сроках годности, условиях хранения и другой обязательной информации». Для поставщиков это означает необходимость адаптации упаковки и дополнительной подготовки продукции для конкретного рынка, что неизбежно ведет к росту издержек. Эксперт дополняет, что крайне важно продолжать работу по устранению торговых барьеров, гармонизации требований к маркировке и сертификации, а также по открытию новых рынков сбыта. Именно эти вопросы будут во многом определять дальнейшие возможности развития российского молочного экспорта.



Инвестиционная стратегия «Логики молока» тоже включает планы по расширению поставок продукции за рубеж. В прошлом году компания вышла на рынок ОАЭ. «Благодаря эффективной логистической схеме мы можем поставлять туда и скоропортящуюся продукцию — сметану и творог, чем могут похвастаться немногие российские компании», — подчеркивает Якуб Закриев. Основной же объем поставок пока приходится на государства ближнего зарубежья — страны СНГ и Закавказья. Кроме того, «Логика молока» изучает возможность выхода на рынки стран Ближнего Востока, Африки и Юго-Восточной Азии.

