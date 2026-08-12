Ставка пошлины позволяет сохранять сырье внутри страны для переработки Pixabay

Правительство продлило действие экспортной пошлины на рапс. Согласно постановлению, тариф будет действовать до 31 августа 2028 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Пошлина на экспорт рапса действует с 1 сентября 2024 года — тогда ее ввели как замену полному запрету на вывоз. Изначально меру утверждали до конца августа 2026 года. Размер ставки остался прежним — 30%, но не менее 165 евро за тонну.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, решение о продлении действия пошлины было ожидаемым. Также эксперт говорит, что нынешняя ставка позволяет «удерживать» рапс внутри страны для его дальнейшей переработки. Рылько также добавил, что площадь сева культуры в этом году оказалась выше ожиданий на 250 тыс. га, но при этом оценка ее урожайности снизилась. По прогнозу Масложирового союза, урожай рапса в сезоне-2026/27 составит 6,6 млн т. «На сегодняшний день внутренние цены выше, чем экспортный паритет по рапсу, и пошлина полностью выполняет свою функцию и защищает внутреннюю переработку от массового вывоза сырья», — сообщил «Агроинвестору» руководитель союза Михаил Мальцев.



По данным OleoScope, вывоз рапса за первые семь месяцев 2026 года снизился на 34% — до 226 тыс. т. Почти весь этот объем ушел в Беларусь (206 тыс. т). «Сокращение объясняется переориентацией российских производителей на внутренний рынок и переработку рапсового масла для биотоплива и пищевых нужд», — говорится на сайте агентства. При этом экспорт рапсового масла за отчетный период вырос на 7%, до 925 тыс. т, на отгрузки в Китай приходится 834 тыс. т. Рапсовый шрот также показал рост, причем максимальный среди шротов — плюс 53%, до 620 тыс. т. Основной импортер — Китай (466 тыс. т).



Ранее Китай усилил проверку импорта из-за обнаружения следов ГМО, говорил Мальцев. В связи с этим, скорее всего, вскоре Россельхознадзор перейдет на китайские стандарты оценки содержания ГМО, это, в свою очередь, может привести к ограничению экспорта в Китай.



Позже в Масложировом союзе сообщили «Агроинвестору», что ограничения поставок с ряда российских заводов, введенные китайскими регуляторами, ставят под угрозу стабильность экспорта рапсового масла в КНР. Причиной блокировки предприятий послужило выявление китайскими таможенниками следов ГМО в продукции. Чтобы избежать новых ограничений российские МЭЗы начали внедрять совместные с аграриями программы тестирования сырья. При этом спрос со стороны китайских покупателей с начала года сохранялся на высоком уровне, несмотря на точечные ограничения и риски расширения стоп-листов, отмечают в союзе. Итоговая динамика экспорта будет зависеть от оперативности действий российских властей по возобновлению допуска заблокированных мощностей.



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