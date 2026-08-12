Правительство продлило действие экспортной пошлины на рапс. Согласно постановлению, тариф будет действовать до 31 августа 2028 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Пошлина на экспорт рапса действует с 1 сентября 2024 года — тогда ее ввели как замену полному запрету на вывоз. Изначально меру утверждали до конца августа 2026 года. Размер ставки остался прежним — 30%, но не менее 165 евро за тонну.
По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, решение о продлении действия пошлины было ожидаемым. Также эксперт говорит, что нынешняя ставка позволяет «удерживать» рапс внутри страны для его дальнейшей переработки. Рылько также добавил, что площадь сева культуры в этом году оказалась выше ожиданий на 250 тыс. га, но при этом оценка ее урожайности снизилась. По прогнозу Масложирового союза, урожай рапса в сезоне-2026/27 составит 6,6 млн т. «На сегодняшний день внутренние цены выше, чем экспортный паритет по рапсу, и пошлина полностью выполняет свою функцию и защищает внутреннюю переработку от массового вывоза сырья», — сообщил «Агроинвестору» руководитель союза Михаил Мальцев.
По данным OleoScope, вывоз рапса за первые семь месяцев 2026 года снизился на 34% — до 226 тыс. т. Почти весь этот объем ушел в Беларусь (206 тыс. т). «Сокращение объясняется переориентацией российских производителей на внутренний рынок и переработку рапсового масла для биотоплива и пищевых нужд», — говорится на сайте агентства. При этом экспорт рапсового масла за отчетный период вырос на 7%, до 925 тыс. т, на отгрузки в Китай приходится 834 тыс. т. Рапсовый шрот также показал рост, причем максимальный среди шротов — плюс 53%, до 620 тыс. т. Основной импортер — Китай (466 тыс. т).
Ранее Китай усилил проверку импорта из-за обнаружения следов ГМО, говорил Мальцев. В связи с этим, скорее всего, вскоре Россельхознадзор перейдет на китайские стандарты оценки содержания ГМО, это, в свою очередь, может привести к ограничению экспорта в Китай.
Позже в Масложировом союзе сообщили «Агроинвестору», что ограничения поставок с ряда российских заводов, введенные китайскими регуляторами, ставят под угрозу стабильность экспорта рапсового масла в КНР. Причиной блокировки предприятий послужило выявление китайскими таможенниками следов ГМО в продукции. Чтобы избежать новых ограничений российские МЭЗы начали внедрять совместные с аграриями программы тестирования сырья. При этом спрос со стороны китайских покупателей с начала года сохранялся на высоком уровне, несмотря на точечные ограничения и риски расширения стоп-листов, отмечают в союзе. Итоговая динамика экспорта будет зависеть от оперативности действий российских властей по возобновлению допуска заблокированных мощностей.
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