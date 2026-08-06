Ограничения из-за следов ГМО могут скорректировать экспорт рапсового масла в Китай

Спрос со стороны китайских покупателей с начала года сохранялся на высоком уровне ВНИИ масличных культур

Ограничения поставок с ряда российских заводов, введенные китайскими регуляторами, ставят под угрозу стабильность экспорта рапсового масла в КНР, сообщили «Агроинвестору» в Масложировом союзе. Причиной блокировки предприятий послужило выявление китайскими таможенниками следов ГМО в продукции. Чтобы избежать новых ограничений российские МЭЗы начали внедрять совместные с аграриями программы тестирования сырья.



Спрос со стороны китайских покупателей с начала года сохранялся на высоком уровне, несмотря на точечные ограничения и риски расширения стоп-листов, отмечают в Союзе. Итоговая динамика экспорта будет зависеть от оперативности действий российских властей по возобновлению допуска заблокированных мощностей. «Фактические объемы поставок будут зависеть от скорости решения по снятию ограничений на поставку рапсового масла и шрота, наложенных на ряд отечественных производителей», — прокомментировали в Масложировом союзе.



Пекин начал вводить фитосанитарные ограничения в феврале после обнаружения в партии российского нерафинированного масла ДНК-маркера, характерного для ГМО-культур. К апрелю под запрет подпали восемь предприятий, включая площадки в Орловской, Новосибирской областях и Алтайском крае. По данным Россельхознадзора, сейчас заблокированы поставки с 23 отечественных заводов. Еще 35 предприятий находятся в зоне риска — китайские власти могут исключить их из системы CIFER, открывающей доступ на рынок КНР. В Россельхознадзоре ранее поясняли, что выявление ДНК-маркера может быть связано с заражением рапса вирусом мозаики цветной капусты, следы которого тест-системы ошибочно принимают за модификации.



По данным Масложирового союза, проблема ложноположительного выявления ГМО из-за вируса мозаики цветной капусты до сих пор остается открытой, Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР продолжают консультации. При этом основной причиной фитосанитарного кризиса в отраслевом объединении называют нелегальный импорт в Россию модифицированного рапса малыми партиями из государств ЕАЭС. Попадая на внутренний рынок, такое сырье приводит к загрязнению крупных партий отечественной продукции. «Помимо риска загрязнения товарного рапса, такой импорт несет серьезный риск импорта ГМО посевного материала и последующего незаконного использования на территории страны», — подчеркивают в Союзе.



Российские МЭЗы перешли на сквозной контроль ГМО — от закупки сырья до отгрузки продукции, сообщают в Масложировом союзе. Также предприятия внедряют совместные с аграриями программы тестирования маслосемян. Тем временем Россельхознадзор ужесточил правила выдачи фитосанитарных документов — лабораторный контроль переведен на китайские методики. Сертификаты на продукцию начали оформлять поконтейнерно, что существенно снижает риски возврата крупных партий из-за единичных превышений показателей.



Применение ограничительных мер властями КНР произошло на фоне роста поставок рапсового масла из России. С начала года Китай импортировал 855 тыс. т продукции на $985 млн. В сравнении с аналогичным прошлогодним периодом показатели отгрузок выросли на 31% в натуральном объеме и на 44% — в стоимостном.



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