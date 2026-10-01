Сельхозпроизводство в январе-августе выросло на 1,2%

Минэкономразвития ожидает снижения сельхозпроизводства на 1,2% М. Стулов / Ведомости

В январе-августе сельхозпроизводство выросло на 1,2% и составило около 5,3 трлн руб., сообщает Росстат. В докладе ведомства отмечается, что на 1 сентября 2026 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, зерна (в первоначально оприходованном весе) было намолочено 97,5 млн т, что на 7,1% больше, чем годом ранее. Сахарной свеклы было накопано 3,8 млн т (минус 22,1%), собрано 0,2 млн т подсолнечника (минус 63,3%). Картофеля было накопано на 0,7% меньше, собрано овощей — на 1,3% больше.



Также в докладе Росстата сообщается, что на конец августа поголовье КРС во всех хозяйствах, по расчетам, составляло 16,1 млн голов (минус 4,4%), из него коров — 6,9 млн (минус 4,5%). Поголовье свиней составляло 28,5 млн (минус 2,8%), овец и коз — 18,4 млн голов (на 7,7% меньше). В январе-августе 2026 года в хозяйствах всех категорий производство яиц выросло на 0,6%, до 32,6 млрд штук. При этом производство скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось на 1%, до 10,3 млн т, молока — на 1%, до 23 млн т.



Доля прибыльных хозяйств в растениеводстве и животноводстве за январь-июль составила 70,6% против 77,9% годом ранее, убыточных — выросла до 29,4% с 22,1% соответственно. Эти показатели включают также охоту и предоставление услуг в этих сферах.



Эксперт НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что более информативные данные по сельхозпроизводству будут опубликованы с переходом уборочной кампании в завершающую фазу — после октября. В целом, по его словам, внутренний рынок в любом случае обеспечен и растениеводческой, и животноводческой продукцией. «Но возникли проблемы с экспортом зерна <...>. Здесь, конечно, нужна помощь государства — закупки в интервенционный фонд в объеме 8-10 млн т. Зерно внутри страны очень дешевое — цены ниже себестоимости, а на внешние рынки вывезти его либо сложно, либо очень дорого», — прокомментировал Остапкович «Агроинвестору».



Руководитель направления «Аграрная экономика» Института исследований и экспертизы Лидия Илюшина накануне в ходе конференции «Агроинвестор: PRO растениеводство» говорила, что по итогам этого года сельхозпроизводство может уменьшиться на 0,6%. Минэкономразвития ожидает снижения на 1,2%. Производство пищевых продуктов с учетом напитков, а также табака увеличится на 1,5%. В целом по АПК (сельское хозяйство и пищевая промышленность), по словам Илюшиной, рост составит 0,7% в сопоставимых ценах.



Также в ходе конференции Илюшина сообщила, что рентабельности у сельхозпроизводителей сейчас сокращается. «В условиях стабильных или снижающихся реальных цен на сельскохозяйственную продукцию повышение продуктивности земли, а также способность справляться с растущими затратами на производство будут иметь решающее значение», — отметила она. Поэтому, по ее мнению, основополагающее значение для повышения производительности будут иметь инвестиции в биотехнологии, механизацию и точное земледелие.



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