Минсельхоз Казахстана планирует дополнительно ограничить импорт пшеницы

Ранее Казахстан уже ограничивал ввоз пшеницы в адрес ряда потребителей Pixabay

Минсельхоз Казахстана подготовил проект приказа, согласно которому предлагается ввести запрет на ввоз пшеницы в республику из третьих стран и из стран ЕАЭС автомобильным, водным и железнодорожным транспортом, за исключением импорта по железной дороге в адрес национальной компании «Продовольственная контрактная корпорация». Срок запрета — шесть месяцев. Таким образом, из числа импортеров пшеницы, которые ранее подпадали под исключения запрета ввоза, исключены перерабатывающие предприятия, птицефабрики и лицензированные элеваторы, сообщает портал Inbusiness.kz.



Кроме того, ограничения для российского зерна готовят Латвия и Литва — страны планируют остановить его транзит. Как пишет Reuters, после атак ВСУ на южные порты Россия перенаправила экспорт через страны Балтии — основной поток идет через Латвию, в октябре объемы могут вырасти. Латвия обсудит полный запрет 8 сентября, Литва конкретных мер пока не называет, но премьер страны заявил, что использование инфраструктуры для российского зерна противоречит ценностям страны. Ограничения не затронут транзит в Калининградскую область.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что ограничения на импорт пшеницы со стороны Казахстана — это временная мера, направленная на поддержку местных сельхозпроизводителей. «В течение сезона, я думаю, Казахстан вернется (как импортер российской пшеницы), потому что собственного зерна им не будет хватать <...>. В целом, мы с позитивом смотрим на казахстанский импорт», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору».



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут также говорит, что ограничения вызваны защитой внутреннего рынка Казахстана, и эту работу системно ведут местные власти. «В данном случае они понимают, что в России будет избыточный урожай зерна при слабом экспорте, и оно пойдет и в Казахстан, и далее. Соответственно, они снижают возможности поставок и поддерживают цены для своих сельхозпроизводителей. Это нормальная реакция», — считает Корбут.



В то же время возможный запрет на транзит российского зерна Литвой и Латвией, продолжает Рылько, может стать «определенной неприятностью» для мирового рынка пшеницы. В то же время ИКАР ожидает наращивания экспорта со стороны российских терминалов на Балтике. По словам Корбута, возможные ограничения на транзит вызваны опасениями Литвы и Латвии касательно того, что якобы через их порты будет отгружаться зерно из новых регионов России. «Но туда пойдет зерно из Черноземья, если порты будут открыты. Это политическая игра», — говорит он, добавляя, что есть возможность лабораторной диагностики зерна для определения его происхождения. С одной стороны, продолжает Корбут, если ограничения будут введены, то страны Прибалтики не заработают на перевалке российских грузов, с другой — нет гарантии, что Россия не предпримет ответные меры. Так, через их порты экспортируется и зерно из Казахстана, оно транзитом идет по железной дороге через территорию России, но наша страна может не предоставить для этого свои вагоны.



По словам гендиректора компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, российская Балтика имеет перевалку около 8 млн т зерна в год, а пять портов Прибалтики — около 23-25 млн т. В августе через них прошло порядка 100 тыс. т, в прошлом сезоне — около 1 млн т. Мощности портов: Вентспилс и Лиепая — по 2,5 млн т, Рига — 7,5 млн т, Клайпеда — 9-10 млн, Мууга (Таллин) — около 2 млн т в год.



«Нам бы этот поток очень пригодился как замена выпадающего южного направления», — сказал Петриченко «Бизнес.фм». По его мнению, это чисто политическое решение, «учитывая русофобскую позицию». «На правила ВТО уже давно не обращают внимания. Юридически они могут себе это позволить, но это выстрел себе в ногу — они могли бы мощно заработать на наших грузах», — считает он.



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