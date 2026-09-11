«ПроЗерно»: мировые цены на пшеницу могут достигнуть $350 за тонну

Внутренние цены на зерно стабилизируются в течение сезона ztkt.ru

Ограничение логистики в Азово-Черноморском бассейне, а также проблемы, связанные с судоходством в Ормузском проливе, могут привести к существенному росту мировых цен на пшеницу во второй половине сезона. Такой прогноз озвучил гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко на форуме «Зерно Сибири». «Полагаю, что увидим дисконт в $100-120 за тонну к нашему черноморскому базису, а это значит, что у конкурентов цена будет выше чем $320-330 за тонну, не исключено, что увидим и $350», — цитирует его «Интерфакс». По оценке Петриченко, по оптимистичному сценарию, в этом сезоне Россия может недопоставить на экспорт 14 млн т пшеницы, Украина — около 13-15 млн т.



Также на мировые цены влияют более низкие, чем в прошлом году, урожаи в Европе и Австралии. «Европейские котировки уже $290 за тонну и идут на $310 на FOB. И это только сентябрь», — отметил Петриченко, добавив, что в дальнейшем, с закрытием навигации, ситуация может осложниться. «И Эль-Ниньо сделает свое "черное дело"», — добавил он.



Внутренние цены на зерно в России, по словам Петриченко, стабилизируются в течение сезона, когда будут приняты решения об обнулении экспортных пошлин, объемах субсидий аграриям и закупочных интервенциях. «Рынок еще не вошел в нормальный транспарентный режим — это естественно. В течение сезона это будет устаканиваться, — приводит его слова ТАСС. — Пока мы имеем только лишь заявления об обнулении пошлин, субсидиях, об интервенционных закупках. Но нет никакого документа, где были бы обозначены сроки, объемы и цены, рынок будет искать дно. Как только такие решения появятся, мы сможем понимать, что дно рынка достигнуто. И, в зависимости от того, что там будет написано, мы получим отскок».



По прогнозу Петриченко, урожай зерна в России в этом году составит 134-135 млн т, в том числе 88,5 млн т пшеницы. «Уборочная идет достаточно успешно, хотя и с некоторой задержкой, вызванной погодой и поздним севом яровых. Текущая урожайность в целом по России хорошая — и мы финишируем на результате более 30 ц/га», — приводятся его слова в Телеграм-канале форума «Зерно Сибири». Это второй результат после 2022 года, когда было 33,2 ц/га, сравнил он. Общую урожайность «вытягивает» нормальная урожайность Юга, где в предыдущие два сезона был провал по сборам.



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