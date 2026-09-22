В интервенционный фонд закупят 3 млн тонн зерна

Отбор хранителей зерна госфонда проходит в 14 регионах Пресс-служба «Деметра-Холдинг»

Объем государственных закупочных интервенций на рынке зерна в 2026—2027 годах составит 3 млн т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на протокол Минсельхоза по отбору банка для финансирование госзакупок. Согласно документу, кредитовать госзакупки будет Россельхозбанк. Будут закупаться мягкая пшеница 3-4 классов и рожь. «Фактический объем ежегодной закупки будет зависеть от конъюнктуры рынка соответствующей сельскохозяйственной продукции в пределах объема финансирования», — уточняется в протоколе.



Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут сообщала, что объем госзакупок может составить от 1 млн т до 3 млн т. При этом она отмечала, что закупать больше «будет не очень эффективно». Однако отраслевые аналитики в комментариях «Агроинвестору» не раз обращали внимание, что такие закупки будут недостаточными. Так, независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут считает, что нужно закупать не менее 500 тыс. т зерна в неделю. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко оценивал необходимый объем закупок на уровне 20 млн т, поскольку в этом сезоне есть риск не поставить на экспорт 25-35 млн т. Впрочем, 3 млн т — это лучше, чем любой другой меньший объем, уверен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. По его словам, сейчас растениеводы на Европейской территории России находятся в таком положении, что любая поддержка будет кстати.



Госзакупки зерна в интервенционный фонд направлены на поддержку производителей на фоне трудностей, возникших у аграриев с реализацией зерна из-за проблем с логистикой и повреждения портовой инфраструктуры. Агент по проведению интервенций — «Объединенная зерновая компания» - по поручению Минсельхоза уже начала отбор хранителей зерна госфонда. Он проходит в 14 регионах: Краснодарский и Ставропольский края, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская, Рязанская, Волгоградская, Ростовская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области. Рассмотрение заявок намечено на 12 октября.



Сейчас в госфонде хранится 3,7 млн т зерна, в основном (более 3,6 млн т) продовольственная пшеница. Запасы преимущественно размещены в Сибири и Поволжье. Также они распределены между Уральским, Центральным и Южным федеральными округами — всего в 22 регионах на 147 специализированных объектах. Ранее самый большой объем закупок зерна в интервенционный фонд был в сезоне-2008/09 — с 19 августа 2008 года по 21 мая 2009-го было закуплено 8 млн т.



Больше новостей АПК — в нашем Телеграм-канале и ВК. Подписывайтесь!

