Сбор пшеницы в чистом весе в этом году может быть на уровне прошлого года Пресс-служба «Деметра-Холдинг»

Закупочные интервенции на рынке зерна могут начаться с конца октября, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут. «Сейчас мы должны отобрать банк и с конца октября должны начать закупать», — цитирует ее ТАСС. При этом министр отметила, что пока есть сложности с элеваторами. «Мы приступили к процессу принятия заявок на элеваторы. У нас отобранных элеваторов было мало. <…> Пока нам дали возможность собственники элеваторов на 1,3 млн т. Дальше будем сейчас второй конкурс объявлять, чтобы добрать до 3 млн т», — рассказала Лут.



«Объединенная зерновая компания» (ОЗК - агент по проведению интервенций) по поручению Минсельхоза в начале сентября начала отбор хранителей зерна, которое планируется закупить в ходе интервенций. Конкурсные отборы были объявлены в 14 регионах: Краснодарском и Ставропольском краях, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Волгоградской, Ростовской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях. Срок рассмотрения заявок — 12 октября.



На прошлой неделе ОЗК сообщила, что начался процесс проверки и подтверждения статуса сельхозпроизводителей для участия в госзакупках зерна урожая 2026 года. Подтвердить свой статус могут аграрии из тех же 14 регионов. Процедура подтверждения статуса — это обязательный этап, который обеспечивает адресность господдержки.



По словам Лут, сбор пшеницы в чистом весе в этом году может быть на уровне прошлого года, когда он составил 91,1 млн т. Сейчас намолочено 93 млн т в бункерном весе. «Но надо рефакцию смотреть. Практически все убрали, чуть-чуть у нас осталось. Но вопрос в рефакции», — приводит ее слова «Интерфакс». В конце прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Патрушев на совещании по вопросам проведения сезонных полевых работ говорил, что в целом валовой сбор зерна составит 140 млн т.



Также глава агроведомства заверила, что Россия выполнит все обязательства по экспорту продовольствия. Ранее она говорила, что на фоне сложностей с реализацией зерна из-за ситуации в Азово-Черноморском бассейне Минсельхоз перестраивает экспортные маршруты, регулирует экспортные пошлины, а также прорабатывает другие меры для финансовой устойчивости аграриев.



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