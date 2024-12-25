«Деметра Трейдинг» расширит мощности Димитровградского элеватора на 20%

Мощность приема с автотранспорта вырастет в полтора раза «Деметра-Холдинг»

«Деметра Трейдинг» (входит в «Деметра-Холдинг») начал строительство новых силосов для хранения зерна и линий для разгрузки на Димитровградском элеваторе в Ульяновской области. На предприятии появятся 10 новых силосов общей емкостью хранения 17,8 тыс. т, что позволит увеличить мощность элеватора на 20% − с 85,4 тыс. т до 103,2 тыс. т, сообщила пресс-служба холдинга.



Также на Димитровградском элеваторе будет возведено две линии разгрузки автомобилей-зерновозов мощностью по 1,5 тыс. т в сутки каждая. Таким образом мощность приема с автотранспорта вырастет в полтора раза − с 1,96 тыс. т до 4,96 тыс. т в сутки. Одновременно со строительством новых участков разгрузки автотранспорта будут модернизированы линии погрузки зерна в вагоны. Мощность оборудования будет увеличена на 29% — с нынешних 3,5 тыс. т до 4,5 тыс. т в сутки. Окончание работ намечено на второй квартал 2025 года.



В ноябре компания сообщала, что завершила строительство площадок для ожидающих разгрузки зерновозов на Ипатовском комбинате хлебопродуктов (Ставропольский край) и Димитровградском элеваторе. Это снизит нагрузку на дорожную инфраструктуру в муниципалитетах, где находятся предприятия. На Димитровградском элеваторе площадка может принять до 30 грузовых автомобилей, для удобства водителей здесь установлены светофоры и электронные табло, показывающие очередность въезда. Для ускорения процесса разгрузки площадки оснащены современными устройствами для отбора проб.



Управляющий директор «Деметра Трейдинг» Роман Крон говорит, что реализация инвестпроекта сделает из линейного Димитровградского элеватора полноценный перевалочный хаб. «Вместе с увеличением объемов автоприемки, мы нарастим и отгрузку на железнодорожный транспорт, возможность производить маршрутные отправки зерна уже реализована. Это особенно важно именно в Димитровграде поскольку позволяет эффективно реализовать потенциал региона, — отмечает топ-менеджер. — Мы видим интерес сельхотоваропроизводителей региона в надежном и долговременном сотрудничестве. С развитием элеватора мы сможем предлагать им более выгодные контракты, а также весь набор финансовых и логистических инструментов».



«Деметра-Холдинг» — крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и торговли зерном. Компания развивает собственную сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой. В состав холдинга входят крупнейшие российские зерновые терминалы — Новороссийский Зерновой Терминал (100%), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (35,36%), Зерновой терминальный комплекс Тамань (50%). Холдингу принадлежат 50% минус одна акции в «Объединенной зерновой компании», 100% железнодорожных операторов «Русагротранс», «ЛП Транс», «Грузовая компания» и «ТрансЛес», а также более 75% доли Smartseeds — ведущей цифровой платформы для перевозок зерна в России. Также компании принадлежит 100% акций крупного зернового трейдера «Деметра Трейдинг», Ипатовского комбината хлебопродуктов, элеватора «Наш Союз», Октябрьского, Чернышковского и Димитровградского элеваторов.



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