Агрохолдинг «Степь» сфокусируется на развитии семеноводческого дивизиона

Компания занимается селекцией нута и гороха, а также созданием новых высокопродуктивных сортов и гибридов пшеницы Pixabay

Агрохолдинг «Степь» в этом году сфокусируется на развитии семеноводческого дивизиона: в первую очередь, селекции импортозависимых сортов зернобобовых культур, таких как нут, горох, а также создание новых высокопродуктивных сортов и гибридов пшеницы. Об этом «Агроинвестору» рассказал гендиректор компании Андрей Недужко. Речь идет об обеспечении внутренних нужд агрохолдинга и коммерциализации этого направления деятельности, уточнил он. «В перспективе двух лет мощность селекционного дивизиона должна достигнуть 50 тыс. т по зерновым и бобовым культурам», — добавил топ-менеджер.



«В 2026 году компания сохраняет фокус на повышении эффективности и продуктивности. Существенных изменений в структуре севооборота или сокращения площадей не планируется. Рост производства предполагается обеспечивать за счет внедрения цифровых решений, развития собственной селекции, использования устойчивых к засухе сортов и дальнейшего масштабирования современных агротехнологий», — перечислил Недужко.



По словам Недужко, инвестиционная активность в 2025 году была заметно сдержана высокой ключевой ставкой, из-за чего многие компании откладывали масштабные инвестпроекты. Поэтому перспективы для повышения инвестиционной активности напрямую связаны с ожиданиями снижения стоимости заемных средств. «При позитивном сценарии может оживиться реализация технологических и инновационных проектов, особенно в части цифровизации, селекции и повышения эффективности производства», — говорит он.



Прошлый год стал для компании, как и для всех других агробизнесов на юге России, непростым из-за экстремальных погодных условий — возвратных заморозков весной, аномально высоких температур и засухи. «Эти факторы, разумеется, оказывали негативное влияние на урожайность и, как следствие, на рентабельность, — отметил Недужко. — По сравнению со среднемноголетними значениями общий валовой сбор в компании оказался ниже примерно на 15%. Тем не менее агрохолдингу удалось минимизировать потери и сохранить показатели на достойном уровне за счет выбора адаптивных сортов, современных агротехнологий и расширения No-till. По отдельным культурам результаты превысили показатели 2024 года: валовой сбор озимой пшеницы вырос на 6,5%, урожайность кукурузы — более чем на 30%».



