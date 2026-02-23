разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Агрохолдинг «Степь» сфокусируется на развитии семеноводческого дивизиона

В перспективе двух лет его мощность должна достигнуть 50 тысяч тонн семян

| Агроинвестор |

Компания занимается селекцией нута и гороха, а также созданием новых высокопродуктивных сортов и гибридов пшеницы
Компания занимается селекцией нута и гороха, а также созданием новых высокопродуктивных сортов и гибридов пшеницы

Агрохолдинг «Степь» в этом году сфокусируется на развитии семеноводческого дивизиона: в первую очередь, селекции импортозависимых сортов зернобобовых культур, таких как нут, горох, а также создание новых высокопродуктивных сортов и гибридов пшеницы. Об этом «» рассказал гендиректор компании Андрей Недужко. Речь идет об обеспечении внутренних нужд агрохолдинга и коммерциализации этого направления деятельности, уточнил он. «В перспективе двух лет мощность селекционного дивизиона должна достигнуть 50 тыс. т по зерновым и бобовым культурам», — добавил топ-менеджер.

«В 2026 году компания сохраняет фокус на повышении эффективности и продуктивности. Существенных изменений в структуре севооборота или сокращения площадей не планируется. Рост производства предполагается обеспечивать за счет внедрения цифровых решений, развития собственной селекции, использования устойчивых к засухе сортов и дальнейшего масштабирования современных агротехнологий», — перечислил Недужко. 

По словам Недужко, инвестиционная активность в 2025 году была заметно сдержана высокой ключевой ставкой, из-за чего многие компании откладывали масштабные инвестпроекты. Поэтому перспективы для повышения инвестиционной активности напрямую связаны с ожиданиями снижения стоимости заемных средств. «При позитивном сценарии может оживиться реализация технологических и инновационных проектов, особенно в части цифровизации, селекции и повышения эффективности производства», — говорит он.

Прошлый год стал для компании, как и для всех других агробизнесов на юге России, непростым из-за экстремальных погодных условий — возвратных заморозков весной, аномально высоких температур и засухи. «Эти факторы, разумеется, оказывали негативное влияние на урожайность и, как следствие, на рентабельность, — отметил Недужко. — По сравнению со среднемноголетними значениями общий валовой сбор в компании оказался ниже примерно на 15%. Тем не менее агрохолдингу удалось минимизировать потери и сохранить показатели на достойном уровне за счет выбора адаптивных сортов, современных агротехнологий и расширения No-till. По отдельным культурам результаты превысили показатели 2024 года: валовой сбор озимой пшеницы вырос на 6,5%, урожайность кукурузы — более чем на 30%».

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №01, январь 2026

Журнал

«Агроинвестор» №01, январь 2026
Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК

«Агроинвестор»

Поворотный нацпроект. 20 лет назад началась системная господдержка АПК
Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке

«Агроинвестор»

Драйверы и антидрайверы рыбной экспансии. Какое место может занять Россия на растущем мировом рынке