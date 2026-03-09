разделы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
К 2030 году минимум 80% предприятий АПК должны перейти на отечественное ПО

Правительство актуализировало стратегическое направление в области цифровой трансформации отрасли

До конца этого года планируется запустить единую цифровую платформу АПК
К 2030 году не менее 80% предприятий АПК должны перейти на использование базового и прикладного российского программного обеспечения в системах, обеспечивающих основные производственные и управленческие процессы. Такая приоритетная задача поставлена в обновленной версии стратегического направления в области цифровой трансформации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года, сообщается на сайте правительства.

Еще один приоритет — достижение к 2030 году цифровой зрелости агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов за счет расширения электронного взаимодействия между отраслевыми организациями и поэтапного переноса государственных систем Минсельхоза на единую цифровую платформу АПК. Ее планируется запустить до конца этого года. В перспективе работа платформы позволит проводить централизованный анализ и прогнозирование различных показателей отрасли, отмечается в сообщении.

Количество информационных систем, интегрированных в контур единой цифровой платформы АПК, должно увеличиться с шести в 2026 году до 13 в 2030-м. При этом доля отечественного ПО и компонентов, используемых в государственных информационных системах АПК, в этом году должно составить 56%, а в 2030-м достигнуть 89%. Прежняя версия распоряжения предполагала использование 100% российского ПО уже с 2023 года.

Стратегическое направление в области цифровой трансформации агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов до 2030 года было утверждено правительством в ноябре 2023-го. Предполагается, что цифровизация поможет сельхозпроизводителям оптимизировать затраты, наладить эффективные каналы сбыта продукции и получить ряд других конкурентных преимуществ. Стратегические направления цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы синхронизированы с действующими госпрограммами и нацпроектами. Чтобы документы сохраняли актуальность, раз в год допускается вносить в них изменения.

